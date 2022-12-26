Всего достигла – Личное мнение
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Анастасия Волочкова, по её собственному признанию, оказывается всего в жизни добилась.
Вы так не думали? А зря — все мечты, кроме одной, осуществлены!
Фото: Соцсети
Давайте рассмотрим её достижения.
Вот как Волочкова оценивает свои успехи:
«Все, что я сделала в творчестве — это уже состоявшиеся мои желания, потому что самое больше мое желание было, когда мне было пять лет. Это было не желание, а мечта и цель — стать балериной, и эта цель достигнута».
Кто скажет, что мечта не сбылась? Уж по уровню упоминаний в прессе Настя давно превзошла любую другую балерину.
Со вторым желанием Волочковой чуть сложнее:
«Я ждала встретить в жизни своего человека и сыграть с ним роскошную свадьбу».
Но и это скоро случится. Свадьба будет роскошной. Значит, все цели достигнуты.
Глядя на Настю, я постоянно думаю, как бы помочь ей. Но её саму-тог всё устраивает! Вот так вот кайфовать, считает Волочкова, это круто!
Хотели бы такой же жизни? Завидуете?
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Источник: Лена Миро
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