 

Всего достигла – Личное мнение

26.12.2022, 16:46, Разное
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Анастасия Волочкова, по её собственному признанию, оказывается всего в жизни добилась.

Вы так не думали? А зря — все мечты, кроме одной, осуществлены!


Фото: Соцсети

Давайте рассмотрим её достижения.

Вот как Волочкова оценивает свои успехи:

«Все, что я сделала в творчестве — это уже состоявшиеся мои желания, потому что самое больше мое желание было, когда мне было пять лет. Это было не желание, а мечта и цель — стать балериной, и эта цель достигнута».

Кто скажет, что мечта не сбылась? Уж по уровню упоминаний в прессе Настя давно превзошла любую другую балерину.

Со вторым желанием Волочковой чуть сложнее:

«Я ждала встретить в жизни своего человека и сыграть с ним роскошную свадьбу».

Но и это скоро случится. Свадьба будет роскошной. Значит, все цели достигнуты.

Глядя на Настю, я постоянно думаю, как бы помочь ей. Но её саму-тог всё устраивает! Вот так вот кайфовать, считает Волочкова, это круто!

Хотели бы такой же жизни? Завидуете?

Источник: Лена Миро


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