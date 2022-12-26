Всего достигла – Личное мнение

Анастасия Волочкова, по её собственному признанию, оказывается всего в жизни добилась.

Вы так не думали? А зря — все мечты, кроме одной, осуществлены!



Фото: Соцсети

Давайте рассмотрим её достижения.

Вот как Волочкова оценивает свои успехи:

«Все, что я сделала в творчестве — это уже состоявшиеся мои желания, потому что самое больше мое желание было, когда мне было пять лет. Это было не желание, а мечта и цель — стать балериной, и эта цель достигнута».

Кто скажет, что мечта не сбылась? Уж по уровню упоминаний в прессе Настя давно превзошла любую другую балерину.

Со вторым желанием Волочковой чуть сложнее:

«Я ждала встретить в жизни своего человека и сыграть с ним роскошную свадьбу».

Но и это скоро случится. Свадьба будет роскошной. Значит, все цели достигнуты.

Глядя на Настю, я постоянно думаю, как бы помочь ей. Но её саму-тог всё устраивает! Вот так вот кайфовать, считает Волочкова, это круто!

Хотели бы такой же жизни? Завидуете?

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