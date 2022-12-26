 

Бывший айтишник подрался с утками из-за хлеба

26.12.2022, 15:33, Разное
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Полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на мужчину, постоянно проживающего в городе Мытищи. Инцидент произошёл утром в парке города, когда местные жители кормили хлебом уток.

Бывший айтишник Леонид Г. когда-то работал на крупную корпорацию – одного из мировых лидеров в сфере разработки программного обеспечения. Последние полгода, после ухода компании из России, он так и не смог приспособиться к изменившейся жизни, стал безработным и холостым.

В тот выходной Леонид решил набрать немного хлеба. Он стал его вылавливать сачком из Яузы, но вскоре на него напали утки, очевидно ощутившие себя обделёнными. Борьба за ограниченные ресурсы была жёсткой: бывший программист в итоге был госпитализирован с переломами пальцев и гематомами, один из прохожих получил лёгкое огнестрельное ранение по касательной траектории. Предположительно не менее двух уток пошли ко дну.

В органах и службах опеки предупреждают, что у сотрудников IT-сферы на фоне утраты работы могут наблюдаться серьёзные проблемы с социализацией, угрожающие не только им самим, но и окружающим. Если неподалёку от вас живёт бывший разработчик, в поведении которого наблюдаются странности серьёзнее обычного, необходимо сообщить об этом участковому и не пытаться помочь ему самостоятельно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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