 

Американский генерал ушёл в запой, узнав реальные характеристики танка «Армата»

26.12.2022, 13:33, Разное
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Газета The New York Times опубликовала отчёт Пентагона о перспективах крупнейших армий мира в 2023 году.

Согласно выводам американских военных аналитиков, лучшим танком в мире на ближайшие годы будет российский Т-14 «Армата», характеристики которого превосходят все западные аналоги.

По данным американских журналистов, командование армии США выражает крайнюю обеспокоенность перспективой появления новинки в вооружённых силах России. Например, бригадный генерал Корпуса морской пехоты США Роберт Джефферсон после изучения характеристик «Арматы» ушёл в недельный запой.

– Даже Джефферсон, ветеран Афганистана и Ирака, был в шоке от русского танка. Прямо на совещании он сказал, что НАТО нечего противопоставить этому оружию. После этого генерал на неделю запил, призывая не злить русских, – сообщил источник газеты в Пентагоне.

Как пишет The New York Times, «Армата» опередила своё время минимум на 15 лет и у Запада уйдут годы и десятки миллиардов долларов на создание аналогичного танка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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