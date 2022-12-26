 

Санта-Клаус попросил европейцев отказаться от каминного отопления на новогодние праздники

26.12.2022, 11:33, Разное
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Пресс-служба Санта-Клауса обратилась к гражданам Евросоюза с призывом отказаться от использования печного отопления в период рождественских и новогодних праздников.

Работающий камин и дымящий дымоход могут помешать волшебнику проникнуть в их жилище.

Многие европейцы отапливают свои жилища дровами, поскольку не могут себе позволить использовать электрический или газовый обогреватель. Однако Санта-Клаус не может воспользоваться работающим дымоходом – в ином случае он рискует испачкать одежду и получить тяжёлое отравление.

Следует на несколько дней отказаться от обогрева своих жилищ, «чтобы не портить рождественское чудо и не омрачать праздник». По мнению зимних эльфов, за несколько дней при околонулевой температуре в доме с европейцами ничего не сделается.

– Мы, например, живём в домике изо льда на самом севере Норвегии. Здесь нет ни деревьев, ни центрального отопления. Мы так живём круглый год, – заявил эльф Бимбо. – Странно, что европейцы не готовы потерпеть всего лишь несколько денёчков без своих любимых каминов, пока упряжка Санта-Клауса, запряжённая оленями, несётся над их домами, чтобы разнести подарки детям. Однажды Санта попытался проникнуть в один из домов в Германии, а там работал камин. Он обжёгся, и очень сильно. В последний раз он так обжигался в Польше в середине прошлого века.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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