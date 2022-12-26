 

Мнение: Фраза года

26.12.2022, 11:25, Разное
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Нежданно в последнем посте Алекса Розоффа наткнулся на совершенно сногсшибательную по своей завершенности словесную формулу:

“Если политика основана на догме, что главное – это…
…контроль, то в стране не останется ничего, кроме контроля. В таком направлении последнее время двигался Китай.
…экология, то в стране не останется ничего, кроме экологии. В таком направлении последнее время двигалась Западная Европа.
…религия, то в стране не останется ничего, кроме религии. В таком направлении последнее время двигался Иран.
…деньги, то в стране не останется ничего, кроме денег. В таком направлении последнее время двигалась Америка.
…война, то в стране не останется ничего, кроме войны. В таком направлении последнее время двигалась Россия” (Алекс Розофф).

И ведь верно, черт возьми!

Источник: Размышления вольного социолога


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