Мнение: Фраза года
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Нежданно в последнем посте Алекса Розоффа наткнулся на совершенно сногсшибательную по своей завершенности словесную формулу:
“Если политика основана на догме, что главное – это…
…контроль, то в стране не останется ничего, кроме контроля. В таком направлении последнее время двигался Китай.
…экология, то в стране не останется ничего, кроме экологии. В таком направлении последнее время двигалась Западная Европа.
…религия, то в стране не останется ничего, кроме религии. В таком направлении последнее время двигался Иран.
…деньги, то в стране не останется ничего, кроме денег. В таком направлении последнее время двигалась Америка.
…война, то в стране не останется ничего, кроме войны. В таком направлении последнее время двигалась Россия” (Алекс Розофф).
И ведь верно, черт возьми!
Источник: Размышления вольного социолога
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