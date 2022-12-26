Мнение: Фраза года

Нежданно в последнем посте Алекса Розоффа наткнулся на совершенно сногсшибательную по своей завершенности словесную формулу:

“Если политика основана на догме, что главное – это…

…контроль, то в стране не останется ничего, кроме контроля. В таком направлении последнее время двигался Китай.

…экология, то в стране не останется ничего, кроме экологии. В таком направлении последнее время двигалась Западная Европа.

…религия, то в стране не останется ничего, кроме религии. В таком направлении последнее время двигался Иран.

…деньги, то в стране не останется ничего, кроме денег. В таком направлении последнее время двигалась Америка.

…война, то в стране не останется ничего, кроме войны. В таком направлении последнее время двигалась Россия” (Алекс Розофф).

И ведь верно, черт возьми!