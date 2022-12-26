 

Красные елки, роскошные платья и выступление Sia: как прошла рождественская вечеринка семьи Кардашьян-Дженнер

26.12.2022, 11:05, Разное
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Рождество — праздник, который звезды традиционно отмечают с размахом. В этот день семья Кардашьян-Дженнер ежегодно устраивает домашнюю вечеринку. Дизайнеры украшают дом, повара занимаются приготовлением деликатесов, а сами знаменитости выбирают наряды от лучших дизайнеров. 

Рождественские декорации

Как правило, каждый год хозяйкой мероприятия становится одна из сестер. В этом — право заниматься организацией досталось Кортни Кардашьян. Праздничный интерьер она оформила в своем новом фирменном стиле — что-то среднее между гламуром и готикой. Огромные елки перекрасили в кроваво-красный цвет, а дом украсили засохшим плющом.

Красные ели на праздновании Рождества у семьи Кардашьян-Дженнер

Ким Кардашьян, которая недавно официально завершила развод с Канье Уэстом, появилась на мероприятии в кастомном Versace. Образ создали по платью из коллекции осень-зима 1997. Звезда также удивила фанатов новой прической. Кстати, развлекала гостей австралийская певица Sia, которая давно дружит с семьей Кардашьян. В какой-то момент к ней даже присоединилась Норт — старшая дочь Ким и Канье. Вместе они спрятались в одну из огромных подарочных коробок и спели рождественские песни.

Ким Кардашьян на праздновании РождестваНорт Уэст выступает в дуэте с Sia

Кайли и ее дочь Сторми появились в кастомном Mugler, за основу которых, взяли образ из кутюрной коллекции весна-лето 1999. Оба платья выполнены из одного материала, только у Кайли версия с глубоким декольте и разрезом до середины бедра, а у Сторми более подобающая ее возрасту: с пышной юбкой в стиле диснеевской принцессы.

Кайли и Сторми


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