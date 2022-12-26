Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми посетили рождественскую службу в Сандрингеме

Утром 25 декабря британские монархи во главе с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Вместе с ними на мероприятие прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими тремя детьми — 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи.

На службе Кейт блистала в рождественском образе — зеленом пальто Alexander McQueen и широкополой шляпе от знаменитого Филипа Трейси. Наряд принцесса Уэльская дополнила замшевыми сапогами Gianvito Rossi в тон и элегантными серьгами от французского ювелирного бренда Sézane. Кстати, юная принцесса Шарлотта пришла на мероприятие в том же наряде, который надевала на недавний рождественский концерт в Весминстерском аббатстве.

Помимо короля и королевы, а также Уильяма и Кейт, на службе присутствовали и другие члены королевской семьи — принцессы Евгения и Беатрис, их мать Сара Фергюсон и отец принц Эндрю, которого на днях Карл III выселил из Букингемского дворца.

В начале месяца в сети появились официальные рождественские открытки британских монархов — сначала праздничный снимок показали король Карл III и королева-консорт Камилла, затем принц и принцесса Уэльские, а позже новым фото поделились принц Гарри и Меган Маркл.