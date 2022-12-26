 

Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми посетили рождественскую службу в Сандрингеме

26.12.2022, 11:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 25 декабря британские монархи во главе с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой посетили рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Вместе с ними на мероприятие прибыли принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими тремя детьми — 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи.

На службе Кейт блистала в рождественском образе — зеленом пальто Alexander McQueen и широкополой шляпе от знаменитого Филипа Трейси. Наряд принцесса Уэльская дополнила замшевыми сапогами Gianvito Rossi в тон и элегантными серьгами от французского ювелирного бренда Sézane. Кстати, юная принцесса Шарлотта пришла на мероприятие в том же наряде, который надевала на недавний рождественский концерт в Весминстерском аббатстве. 

Помимо короля и королевы, а также Уильяма и Кейт, на службе присутствовали и другие члены королевской семьи — принцессы Евгения и Беатрис, их мать Сара Фергюсон и отец принц Эндрю, которого на днях Карл III выселил из Букингемского дворца. 

В начале месяца в сети появились официальные рождественские открытки британских монархов — сначала праздничный снимок показали король Карл III и королева-консорт Камилла, затем принц и принцесса Уэльские, а позже новым фото поделились принц Гарри и Меган Маркл. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.22 / Власти Великобритании решили не убеждать население в необходимости сократить энергопотребление

04.11.20 / 6 великих тайн, которые до сих пор будоражат умы учёных

19.10.22 / Скандалы: «Крысы, бежавшие с корабля, начинают очень злиться, если корабль не тонет»

31.12.20 / Итоги года. Социальная группа года. Казаки

08.03.22 / Дьявол носит «Любаву»

06.09.22 / Ирина Апексимова: “Работа в Театре на Таганке – хороший знак”

14.06.22 / Министр обороны КНР обвинил США в создании «конфликта и конфронтации»

18.04.22 / Йети забрался на ферму и съел теленка

17.05.22 / Швеция решила войти в новую эпоху и вступить в НАТО

20.12.21 / Красавец и папина копия: каким растет 12-летний сын Джигурды и Анисиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика