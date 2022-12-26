Последние документы Twitter показали, как ФБР якобы занималось активной кампанией по дезинформации

Последняя партия документов Twitter, опубликованная журналистом Майклом Шелленбергером, вызывает наибольшую тревогу, заявил в интервью Fox Business бывший заместитель независимого прокурора Сол Вайсенберг. По его словам, из этих материалов видно, что перед выборами 2020 года ФБР занималось активной кампанией по дезинформации и вела подрывную деятельность против администрации Трампа.

Посмотрите, кто снова с нами? Бывший заместитель независимого прокурора Сол Вайсенберг. С праздниками вас! Счастливой вам Хануки, Сол! Рада вас видеть.

СОЛ ВАЙСЕНБЕРГ, бывший заместитель независимого прокурора: И вас с праздниками. Также рад вас видеть.



Тут речь идёт о том, что ФБР, по сути, назвало внутреннюю переписку и документы Twitter «теориями заговора». Означает ли это, что Илон Маск со всеми этими текстовыми сообщениями, Бэри Вайс, Мэтт Тайбби, Майкл Шелленбергер, Ли Фэнг — все они конспирологи?

СОЛ ВАЙСЕНБЕРГ: Ну, если они конспирологи, то они точные конспирологи. Последняя публикация журналиста Шелленбергера вызывает наибольшую тревогу. В ней показано, как ФБР занималось активной кампанией по дезинформации, чтобы изменить исход выборов 2020 года. И тут нет иных выводов.

Поражает во всём этом то, что они работали на администрацию и при этом активно пытались вести подрывную деятельность против этой самой администрации с помощью фейков относительно истории с Хантером Байденом. Это просто шокирует. И каково бесстыдство этих людей! Знаете, Лиз, это ведь те же самые люди, которые продвигали ложь про сговор с Россией. И сейчас они делают это открыто, и, разумеется, никто среди мейнстримных СМИ, кроме Fox, не пишет об этом. Это поразительно.

Знаете, ведь ФБР называет внутреннюю переписку, реальные текстовые сообщения дезинформацией. Но ФБР не станет говорить, общалось ли оно с предвыборным штабом Байдена перед выборами 2020 года. Они не расскажут о том, предоставляло ли бюро компании Twitter информацию о Хантере Байдене. И оно (ФБР. — ИноТВ) отказывается называть другие социальные сети, которым они платили. Бюро заплатило Twitter почти три с половиной миллиона долларов за работу, которую она проделала для ФБР. На ваш взгляд, вызывает ли тревогу тот факт, что ФБР не нужно отчитываться перед налогоплательщиками о том, как они расходуют деньги этих самых налогоплательщиков?

СОЛ ВАЙСЕНБЕРГ: Нужно, чтобы… От этой администрации вы ничего подобного не добьётесь, и определённого от нынешней палаты представителей. Но будем надеяться на то, что этого удастся добиться новой палате представителей. Будем надеяться на то, что состоится расследование, нацеленное конкретно на это. Не только на Хантера Байдена, но и на то, что делают эти люди. Это просто — я не знаю, как это ещё назвать — группа заговорщиков, причём глубоко коррумпированная группа заговорщиков. В руководстве бюро должна быть проведена тщательная реорганизация. При нынешней администрации мы этого не увидим, но это случится.



Сол, поступают сообщения о том, что в Кремниевой долине работает множество бывших агентов американской разведки: бывшие сотрудники ФБР в Twitter, бывшие агенты ЦРУ занимают посты — вплоть до руководящих — почти во всех политически чувствительных отделах Meta*, материнской компании Facebook**, бывшие агенты ЦРУ, по сообщениям, работают в Google. Хочу сказать, что, если всё так и обстоит, то это поразительно.

СОЛ ВАЙСЕНБЕРГ: Если вам известно, как работает ФБР и в меньшей мере ЦРУ, то единственная разница тут заключается в том, что они наконец внедрились в индустрию высоких технологий. Как известно, на протяжении многих лет они проделывали то же самое с военными подрядчиками. Ушедшие в отставку агенты шли туда работать — и происходили разнообразные фокусы. Новым же тут стало то, что речь сейчас идёт о сфере высоких технологий и о медийных компаниях. И это очень опасно.

Мы ещё с вами пообщаемся. Рада была вас видеть. Благодарю вас за время, уделённое нам этим пятничным вечером. Всегда вам рады.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2022 года.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.