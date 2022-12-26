 

FIFA приняла в свои ряды Курдистан и разрешила проводить его сборной домашние матчи во Франции

26.12.2022, 9:33, Разное
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На завершившемся конгрессе FIFA в катарской Дохе в члены организации был принят Курдистан – непризнанное государство на Ближнем Востоке.

Футбольные функционеры решили сделать исключение из устава, согласно которому участвовать в международных соревнованиях могут сборные и клубы только государств, признанных ООН.

– В случае с Курдистаном мы обязаны сделать исключение из правил, ведь 40 миллионов курдов остаются без футбола, а болеть за чужие сборные они не хотят, – объяснил ситуацию президент FIFA Джанни Инфантино.

Из-за того что большинство сборных из Азии отказались играть с Курдистаном, его сборная будет принята в состав членов Европейской ассоциации (UEFA). Дополнительным решением курды займут место россиян в группе Лиги наций, а клубы – в еврокубках. Также члены конгресса выбрали место для домашних матчей сборной Курдистана – игры будут проводиться на территории Франции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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