FIFA приняла в свои ряды Курдистан и разрешила проводить его сборной домашние матчи во Франции

На завершившемся конгрессе FIFA в катарской Дохе в члены организации был принят Курдистан – непризнанное государство на Ближнем Востоке.

Футбольные функционеры решили сделать исключение из устава, согласно которому участвовать в международных соревнованиях могут сборные и клубы только государств, признанных ООН.

– В случае с Курдистаном мы обязаны сделать исключение из правил, ведь 40 миллионов курдов остаются без футбола, а болеть за чужие сборные они не хотят, – объяснил ситуацию президент FIFA Джанни Инфантино.

Из-за того что большинство сборных из Азии отказались играть с Курдистаном, его сборная будет принята в состав членов Европейской ассоциации (UEFA). Дополнительным решением курды займут место россиян в группе Лиги наций, а клубы – в еврокубках. Также члены конгресса выбрали место для домашних матчей сборной Курдистана – игры будут проводиться на территории Франции.

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