 

После охоты собака застрелила своего хозяина

26.12.2022, 7:31, Разное
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32-летнего Озгура Геврекоглу застрелила собака, когда он отправился на охоту в турецкой провинции Самсун.

По версии следствия, после охоты хозяин собаки загружал заряженное ружье в багажник автомобиля, когда она запрыгнула в машину и лапой нажала на спусковой крючок. Оружие выстрелило в упор, в результате чего Геврекоглу погиб мгновенно на месте происшествия.

Охотника доставили в государственную больницу, а затем, констатировав смерть, отправили его тело в столицу провинции для проведения вскрытия. Незадолго до произошедшего Геврекоглу опубликовал фотографии с охоты с несколькими собаками. Пока неизвестно, какая именно гончая стала причиной его смерти. Отмечается, что мужчина стал отцом за десять дней до гибели.

Полиция и прокуратура расследуют смерть Геврекоглу. Произошедшее считают несчастным случаем.


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