Индианка рассказала о своей прошлой жизни и заговорила на непонятном языке

Жительница Индии Сварнлата Миштра родилась в 1948 году и когда ей было три года, она внезапно “вспомнила” о своей прошлой жизни. Это случилось, когда она вместе с родителями поехала в далекий город в гости к родственникам. Внезапно девочка попросила водителя машины “повернуть к ее дому”.

Встревоженные родители тогда отметили странность заявления дочери, но решили не обращать на это внимания, приняв за детские игры. Однако это было лишь начало. После этого воспоминания о прошлой жизни начали возвращаться к девочке стремительным образом.

А когда она начала говорить на непонятном языке, которого не знал никто в их семье, и начала танцевать танцы, которые в этом регионе Индии никто не исполнял, ее отец понял, что это что-то серьезное, и начал вести дневник наблюдений, записывая туда все слова дочери о ее прошлой жизни.

Когда эта история дошла до Х.Н. Банерджи, ученого из Университета Раджастана, он решил изучить этот случай и попробовать понять, откуда у ребенка могли возникнуть эти воспоминания.

Он тщательно проверил девять заявлений Сварнлаты о том, где находился ее дом, в том числе описание дома и тот факт, что в ее семье был частный автомобиль (большая редкость для Индии в то время), и наконец нашел это место и семью.

По его мнению, Сварнлата могла быть в прошлой жизни 40-летней женщиной по имени Бия Патхак, которая умерла за девять лет до рождения Сварнлаты.

Когда Сварнлаты исполнилось 11 лет, ее нынешние родители и ее семья из прошлой жизни впервые встретились, чтобы попробовать выяснить, в самом ли деле Сварнлата знает многие детали своей прошлой жизни.

Семья Патхак была настроена очень скептически насчет этого и они долго не хотели встречаться со Сварнлатой, считая все это мошенничеством. Однако когда они встретились с девочкой, ее реакция на их появление была такой, что они были очень удивлены, а потом постепенно наконец поверили в то, что это их умершая родственница.

Первым к девочке вышел брат Бии по имени Хари Прасад и девочка поприветствовала его, назвав именем “Бабу”. Оказалось, что этим ласковым прозвищем покойная Бия звала своего брата и никто другой из родни не использовал это имя.

Потом вошел муж Бии – Чинтамини Пандей и его сын Мурли. Девочка сразу же сказала мужу Бии, что они впервые встретились в городе Катни. Это оказалось правда, в этом городе жили родные Чинтамини Пандея.

Потом в комнату зашли другие родственники Бии, все мужчины, и девочка сразу же приняла определенную позу и покрыла голову платком. Так обычно ведут себя замужние индийские женщины в присутствии своего мужа и посторонних мужчин.

Потом девочка правильно назвала мужчин, которые были тремя братами Бии, при этом расположив их в порядке старшенства и указав, кто их жены.

Через год Сварнлату повезли в город Майхар, в котором Бия Патхак жила вместе с мужем после того, как они уехали из города Катни.

Там для нее подготовили особый тест – второй сын покойной Бии по имени Нареш, о котором девочке ничего не рассказывали, должен был затеряться среди толпы родственников и потом его представили девочке, назвав другим именем.

Но Сварнлата при виде Нареша тут же узнала его, назвала своим сыном и назвала настоящим именем. Ей сказали, что она ошибается, чтобы попробовать запутать ее, но девочка твердо настаивала, что это ее сын.

Потом Сварнлата стала рассказывать разные подробности о жизни Бии, в том числе указала, что у нее были плохие зубы и что она ставила много золотых коронок, а также назвала некоторые детали, которые могла знать лишь покойная Бия и ее муж.

Находясь в Майхаре, девочка также вспомнила, что одна из сестер Бии умерла раньше нее, а еще указала на старую спальню Бии, когда ехала по дороге, и правильно рассказала, что их семья обычно мылась в определенном месте в близлежащей реке.

Не всегда рассказы Сварнлаты были верными. Так, указав, что однажды муж Бии тайком взял деньги из домашней копилки, она ошиблась с суммой. Также она однажды сказала, что ее звали не Бия, а Камлеш, но потом поправилась, сказав, что именем Камлеш ее звали в другой прошлой жизни.

Также Сварнлата ошиблась с причиной смерти Бии, сказав, что она умерла от болезни горла. В реальности же Бия в самом деле страдала от заболевания горла, но потом излечилась, а скончалась позже от проблем с сердцем.

Тем ни менее, по сравнению с теми случаями, когда слова Сварнлаты на все 100% совпадали с реальной жизнью Бии Патхак, это были сущие мелочи и в конце концов все участники признали, что это случай реальной реинкарнации.

Семья Бии Патхак особо отметила, что когда девочка находилась с ними в одной комнате, она вела себя очень сдержанно и покладисто, уважая родителей Бии, как и было в реальности. А когда находилась в обществе сыновей Бии, то ее поведение менялось, теперь она была для них как любящая мать.

Что же касается неизвестного языка и танцев, которые исполняла Сварнлата, то она сказала, что это бенгальский язык и танцы, и что эти воспоминания у нее остались от той жизни, когда ее звали Камлеш.

Она сказала, что жила как девочка по имени Камлеш те девять лет, которые прошли от момента смерти Бии до момента рождения ее как Сварнлаты. Она также рассказала, что Калеш жила в городе Силхет, который сейчас находится на территории Бангладеш, и умерла от болезни.

Эксперты, как индийские, так и иностранные, неоднократно изучали феномен Сварнлаты, в том числе доктор Иэн Стивенсон, который помог привлечь к ее случаю международное внимание, описав его в своей книге 1966 года “Двадцать случаев, наводящих на мысль о реинкарнации”.

Увы, когда Сварнлате исполнилось 25 лет, она больше не смогла рассказывать новые детали о своей прошлой жизни как Бия, она больше не могла их вспомнить. Но это не помешало семье Бии продолжать относиться к ней как к родственнице и поддерживать тесные семейные связи.

Исследователь реинкарнации доктор Кирти Сваруп Рават взял интервью у Сварнлаты, которая вышла замуж в 1973 году и работала преподавателем в колледже, когда ей было уже за 60 лет.

Она рассказала ему, что все еще проводит ежегодные встречи со своими братьями из “прошлой жизни” и участвует в их жизни.

Доктор Рават в статье, опубликованной в 2019 году, написал следующее:

“Она сообщила мне, что чувствует себя принадлежащей к семье прошлой жизни, когда она находится среди них, в то время как когда она находится с теми, кто является ее семьей в настоящей жизни, она думает, что последние – ее семья. Она может жить хорошо налаженной жизнью в обоих местах”.

После визита доктора Равата Международный центр исследований реинкарнации сделал следующее заявление:

“Сварнлата говорит, что ее семья из прошлой жизни по-прежнему оказывает ей те же почести, что и раньше. Теперь семья расширилась, внуки также оказывают ей такое же уважение, как и раньше. Невестка Сварнлаты была очень рада познакомиться с нами. Хотя она говорит, что очень трудно поверить в перерождения, она должна поверить, выслушав все, что касается случая перерождения ее свекрови”.