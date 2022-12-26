Украина – 10 месяцев страданий и стойкость духа

24 декабря исполнилось 10 месяцев с момента начала вооруженного вторжения в Украину.

За этот период на украинской земле были убиты и покалечены десятки тысяч людей, многие украинские города превращены в руины, а их жители стали беженцами, а в некоторых случаях, как считают эксперты ООН, – жертвами военных преступлений. Сотрудники ООН, которые вместе с остальным населением Украины живут без света и отопления и спасаются в бомбоубежищах, оказывают гуманитарную помощь и документируют совершаемые в стране преступления.

Генсек ООН с первых минут войны буквально умолял остановить ее и предупреждал о тяжелых последствиях для всего мира. За последние десять месяцев он дважды побывал в Украине и летал в Москву. Совбез ООН провел около 30 заседаний по Украине, а Генеральная Ассамблея на своей специальной сессии по Украине назвала российское вторжение «агрессией».

Известие о российском вторжении в Украину пришло в разгар заседания Совбеза ООН

23 февраля 2022 года ровно в 9:30 вечера по нью-йоркскому времени по требованию Украины в штаб-квартире ООН на Ист-Ривер начинается заседание Совет Безопасности. Первым на заседании выступает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и говорит о «слухах и признаках», указывающих на то, что «наступление на Украину неизбежно». Он обращается прямо к президенту России со своим призывом: «Президент Путин, остановите свои войска, не допустите нападения на Украину». Он буквально умоляет «дать шанс миру».

Но уже через 20 минут на другом континенте, где уже наступило утро 24 февраля, когда в Нью-Йорке еще не закончилось заседание Совбеза, Владимир Путин объявляет о начале «специальной военной операции», в Украину входят российские войска.

«Мы не знаем всех деталей сегодня, но кратко хочу вам сообщить, что из его тезиса следует, что оккупация Украины в наши планы не входит», – заявляет Постпред России, который председательствует в феврале в Совете. Он прямо на заседании цитирует заявление своего президента «об операции». Но Постпред Украины Кислица говорит, что «Россия объявила войну» и призывает всех присутствующих «сделать все возможное, чтобы остановить ее». Он сообщает, что «в настоящий момент российские войска обстреливают и бомбят украинские города и вторгаются на территорию Украины». Сергей Кислица предлагает Василию Небензе «прямо сейчас» позвонить главе МИД России Лаврову и узнать что происходит, на что Постпред Небензя отвечает, что «будить министра Лаврова в это время» он «не собирается».

Выходя с этого ночного заседания Совбеза, Генсек призывает Путина уже «не остановить», а «вернуть свои войска в Россию». «В сложившихся обстоятельствах я должен изменить свою просьбу. Президент Путин, во имя человечности, верните свои войска в Россию! Во имя человечности не допустите, чтобы в Европе началась самая страшная война с начала столетия!», – сказал он.

Но война уже началась. Из гуманитарных учреждений ООН, работающих в Украине, поступают сообщения о том, что пожилые люди и женщины с маленькими детьми спасаются бегством. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, менее чем за 48 часов после начала «операции», которую позже в ООН назвали «агрессией», Украину покинули более 50 тысяч человек, и это было только начало.

По миру разлетелись душераздирающие кадры, как в Киеве на вокзале матери, которые не могли попасть в поезд, передавали своих детей через толпу, умоляя людей в вагонах отвезти их в безопасное место. Многие жители Киева и Харькова, взяв с собой рюкзаки с самым необходимым, спускались на станции метро, которые стали использоваться в качестве бомбоубежищ.

Совбез ООН «парализован»

25 февраля США и Албания предлагают принять резолюцию Совета Безопасности, в которой призывают Россию к ответу за «ее агрессию против Украины». Проект содержит требование, чтобы Россия незамедлительно, полностью и безоговорочно вывела свои войска. Но Россия использует право вето, и резолюцию Совбеза, чьи решения являются обязательными для исполнения, принять не удается.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об «агрессии против Украины»

Вслед за этим 2 марта Генеральная Ассамблея ООН собирается на заседание в рамках своей возобновленной чрезвычайной спецсессии по Украине, на котором была принята резолюция «Агрессия против Украины». Ее поддержал 141 член ООН, 35 государств воздержались, и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против. В резолюции содержится требование, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно-признанных границах».

Комментируя итоги голосования, Антониу Гутерриш отметил, что он, как Генеральный секретарь ООН, обязан руководствоваться призывами, которые содержит эта резолюция.

24 марта в ходе вновь возобновленной чрезвычайной спецсессии Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». Ее поддержали 140 государств. 5 делегаций – Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея – выступили против, и 38 воздержались. В резолюции содержится требование к России немедленно прекратить боевые действия в Украине, не совершать нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Генеральная Ассамблея призывает прекратить блокаду украинских городов, в частности Мариуполя.

Однако несмотря на то, что резолюции Генеральной Ассамблеи имеют огромный политический вес и моральный авторитет, эти призывы остаются неуслышанными.

В марте в ООН поступают сообщения о трагических событиях в Буче и в других местностях в пригороде Киева, о бомбежках Харькова и разрушении Мариуполя.

Поездки Генсека ООН в Украину и Россию

«Российская Федерация в нарушение Устава ООН начала массированное вторжение на суверенную территорию Украины», и с тех пор мир «видит ужасающие человеческие страдания и разрушения в городах, поселках и деревнях», – говорит глава ООН. Он заявляет, что украинский народ «живет поистине в аду» и призывает остановить войну. Он сам пытается выступить в качества посредника. В этом качестве в конце апреля он отправляется с визитами в Российскую Федерацию и в Украину. 26 апреля в Москве глава ООН встречается с главой МИД Сергеем Лавровым. Его также принимает президент Владимир Путин.

28 апреля глава ООН проводит рабочую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и беседует с президентом Владимиром Зеленским.

«Мир видит вас, слышит вас и восхищается вашим мужеством и решимостью», – говорит Антониу Гутерриш, обращаясь к украинскому народу. Тогда в Киеве Генеральный секретарь с горечью признает, что Совету Безопасности не удалось применить существующие механизмы, чтобы предотвратить или остановить войну в Украине. «Это вызывает огромное разочарование, печаль и гнев», – говорит глава ООН на пресс-конференции в Киеве, и в это время неподалеку от гостиницы, где он остановился, наносит удар российская ракета. Во время визита в Украину глава ООН посещает разрушенные окрестности Киева.

В результате достигнутых в ходе визитов Антониу Гутерриша в Москву и Киев договоренностей, ООН и МККК удается провести две операции по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» и из других районов Мариуполя.

6 мая впервые с начала вторжения России в Украину, Совет Безопасности единогласно высказывается за мир в Украине и, в частности, в заявлении своего председателя поддерживает усилия Генерального секретаря ООН по поиску мирного решения.

В августе – спустя шесть месяцев после начала вторжения – на конференции в Японии на вопрос, почему не удается достичь мирного соглашения между Украиной и Россией, глава ООН заявляет, что Украина не может смириться с тем, чтобы «ее территория была захвачена другой страной», а Россия «похоже, не готова согласиться» с тем, чтобы захваченные ею территории «не были аннексированы Российской Федерацией или перешли к новым независимым государствам».

Уже через месяц в эксклюзивном интервью Службе новостей ООН Генеральный секретарь говорит, что идет война между двумя государствами, вызванная вторжением одного государства в другое, с уровнями вооружения и уровнями мобилизации сил, которые не имеют аналогов в новейшей истории.

Черноморская инициатива

Последствия этой войны ощутили многие далеко за пределами Украины. Вооруженное вторжение привело к резкому росту цен на продукты питания, энергоносители и удобрения во всем мире, поскольку Россия и Украина являются основными поставщиками этой продукции на мировые рынки.

Для возобновления экспорта сельскохозяйственной продукции при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции появляется Черноморская инициатива по зерну – процедура безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш берет эту инициативу под свой личный контроль. С этой целью в августе он вновь едет в Украину, где во Львове проводит переговоры с президентами Турции и Украины, а затем посещает один из трех украинских портов – в Одессе, задействованных в рамках этой инициативы.

Сделка позволила возобновить экспорт из Украины зерна, других продуктов питания и удобрений. Продукция отправляется через безопасный морской гуманитарный коридор из трех ключевых украинских портов: Черноморска, Одессы и Южного. Заключенные в июле соглашения содержат также положения об экспорте на мировые рынки, особенно в развивающиеся страны, удобрений из России, вывоз которых был ограничен из-за торговых ограничений, введенных в отношении РФ, и неясностей с применением санкционного режима. Недавно эта проблема была решена.

Обеспечение безопасности атомных станций в Украине

24 февраля российские войска сразу же после вторжения захватывают бывшую Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС). Затем они берут под свой контроль Запорожскую АЭС (ЗАЭС). В Украине действуют также Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) встревожены безопасностью этих ядерных объектов и направляют на все станции своих инспекторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси лично возглавляет миссию на ЧАЭС, а затем в буквальном смысле слова под обстрелами вместе со своей командой едет на ЗАЭС и оставляет там несколько международных инспекторов. Они регулярно сообщают о ситуации на стации, а сам глава МАГАТЭ продолжает переговоры по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

ЗАЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Сегодня она по-прежнему находится под контролем России, однако на ней работает украинский персонал. На Запорожской АЭС – шесть реакторов. Глава МАГАТЭ предупреждает, в том числе и членов Совбеза о том, что любое – случайное или преднамеренное – повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого ядерного объекта в Украине может привести к катастрофе не только вокруг самой станции, но и во всем регионе, и за его пределами.

Гуманитарная помощь

Российское вторжение, начавшееся более 300 дней назад, привело к тому, что Украина находится в состоянии гуманитарной катастрофы. С самого начала войны в Украине работают сотрудники целого ряда учреждений ООН – от Детского фонда ООН до МАГАТЭ.

На территории Украины созданы несколько операционных центров, которые осуществляют деятельность в тридцати районах по всей стране. За 10 месяцев войны гуманитарные учреждения ООН в сотрудничестве с 690 гуманитарными партнерами, большинство из которых работают на передовой, оказали жизненно важную помощь для 14 млн украинцев. В их числе – один миллион человек, которые проживают на территориях, неподконтрольных правительству Украины. Им удается оказывать помощь благодаря гуманитарным партнерам, которые находятся в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

За время войны ООН перечислила почти один миллиард долларов в виде денежных пособий, которые получили примерно 4,3 миллиона человек. По всей стране были организованы пункты оказания психосоциальной поддержки. С февраля под эгидой ООН такая помощь была оказана 765 тысячам детей. В центрах для внутренне перемещенных лиц работают мобильные группы, которые занимаются выявлением и регистрацией детей, нуждающихся в защите, и оказывают детям и их семьям необходимую поддержку.

На сегодняшний день более 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Из них 6,5 млн являются внутренними переселенцами и более 7,8 млн человек разбросаны по всей Европе. На пунктах пропуска и в принимающих странах работают сотрудники Детского фонда, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других учреждений ООН. Они оказывают помощь с регистрацией, обустройством и защитой беженцев.

Гуманитарная ситуация в Украине ухудшается с каждым днем. Координатор чрезвычайной помощи ООН, заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который в декабре вновь побывал в Украине, заявляет в Совбезе ООН: для мирного населения Украины речь идет о возможности выжить. В результате непрерывно совершаемых с октября нападений на энергетическую инфраструктуру Украины объем требующейся помощи достигает совершенно нового уровня. Многие города и населенные пункты обесточены в зимний период.

Только за последние несколько месяцев в рамках подготовки к зиме гуманитарные организации предоставили различного рода помощь непосредственно более 630 тысяч мирных жителей, а на объекты критической инфраструктуры направлены сотни генераторов. В последние несколько недель ООН активизирует помощь в районах восточных и южных областей, возращенных под контроль Украины. Гуманитарные организации отправили туда колонны грузовиков с помощью.

Все это было бы невозможно без беспрецедентной поддержки доноров. На сегодняшний день ООН получила 3,1 млрд долларов из запрошенных до окончания года 4,3 млрд. Сама Организация уже 24 февраля, в день, когда Россия вторглась в Украину, выделяет 20 миллионов долларов из своего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Менее чем через месяц на нужды Украины отправляется еще 40 миллионов долларов.

Сегодня усилия учреждений системы ООН сосредоточены на том, чтобы обеспечить теплом приюты для переселенцев, доставить помощь в недавно ставшие доступными районы, содействовать разминированию и оказывать всем нуждающимся гуманитарную и психологическую помощь.

Недавно на брифинге в Нью-Йорке гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун, которая приехала из Киева, заявила, что все ооновские сотрудники вместе с украинцами подвергаются массированным обстрелам, так же спасаются в бомбоубежищах и нередко обходятся без освещения и тепла. Но даже в этой ситуации ооновцы, как отметила она, не собираются уезжать. Они намерены вместе с украинским народом пережить предстоящую зиму и продолжать снабжать нуждающихся помощью.

Восстановление

ООН оказывает не только гуманитарную помощь, но и содействует восстановлению страны. Война в Украине привела к ужасающему разрушению инфраструктуры многих городов, и для ее восстановления требуются огромные усилия со стороны правительства и международных партнеров Украины. Одним из первых масштабных проектов в этой сфере станет перепланировка и обустройство Харькова – второго по величине города страны. Уже пятого апреля под эгидой Европейской экономической комиссии ООН проходит международный Форум мэров. В ходе встречи в виртуальном формате известный британский архитектор лорд Норман Фостер принимает приглашение мэра Харькова Игоря Терехова разработать новый генеральный план города. Выступая на форуме, Игорь Терехов делится своим видением плана восстановления разрушенного войной Харькова.

«В новом мирном Харькове мы хотели бы уделить особое внимание развитию IT-сектора и высокотехнологичных индустриальных парков, – сказал мэр. – Мы хотим реконструировать крупные производственные объекты и вдохнуть в них новую жизнь. С точки зрения архитектуры, комфорта и безопасности город Харьков должен выйти на совершенно другой уровень. В наших планах построить современный центр города, разнообразить наши кварталы, чтобы они отличались друг от друга. Кроме того, мы построим бомбоубежища, подземные автостоянки двойного назначения, многоуровневые развязки, велодорожки, новые зоны отдыха и парки».

Параллельно с Советом Безопасности и Генеральной Ассамблей государства-члены действуют через Совет ООН по правам человека, который буквально в первые дни вторжения учреждает Независимую международную комиссию по расследованию преступлений в Украине. Ее члены после проведения расследований в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, пришли к выводу, что в этих областях Украины были совершены военные преступления – до основания разрушались городские кварталы, совершались казни, пытки и изнасилования. Возраст жертв сексуальных изнасилований от 4 до 82 лет. Члены Комиссии побывали в Украине уже десять раз. Они ездят в города и населенные пункты, осматривают места взрывов и преступлений. В декабре члены этой Комиссии обсуждают в Киеве вопросы репараций жертвам и возможные механизмы обеспечения правосудия.

В апреле в города и населенные пункты, которые ранее были оккупированы российскими войсками, едут также члены Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В ее составе – сотрудники Управления ООН по правам человека. Они также получают подтверждения убийств гражданских лиц в городах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, которые в конце февраля и начале марта находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

К расследованию преступлений в Украине подключается и офис прокурора Международного уголовного суда. МУС использует спутниковые снимки, записи с радаров или системы перехвата для раскрытия преступлений. После решения приступить к расследованию ситуации в Украине прокурор сразу же – 2 марта – отправляет в регион группу следователей. Главный прокурор МУС сам несколько раз побывает в Украине. Его команда аналитиков и судебно-медицинских экспертов, антропологов и юристов посещает места массовых зверств.

Параллельно, в рамках иска Украины против России по Конвенции о геноциде Международный Суд ООН выносит постановление по временным мерам, в котором обязывает Россию немедленно «приостановить военные операции, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины».

14 ноября Генассамблея ООН одобряет резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного российским вторжением. В резолюции говорится, что Россия должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права, совершенные ею в ходе «агрессии», а также обязана возместить причиненный ею ущерб. С этой целью Ассамблея принимает решение о создании международного механизма, а также рекомендует учредить международный реестр для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации…».

Вместе в «пунктах несокрушимости»

Согласно недавнему опросу, несмотря на обстрелы гражданской инфраструктуры, многие украинцы не собираются уезжать из страны, а многие уехавшие возвращаются в родные места. По состоянию на декабрь, более 5 миллионов вынужденных переселенцев, как внутренних, так и тех, кто уехал за границу, вернулись домой.

Украинские власти, в том числе при поддержке ООН, создают пункты обогрева по всей стране, где люди могут согреться, зарядить свои телефоны, выпить горячие напитки и получить первую помощь. В Украине эти центры называют «пунктами несокрушимости». В них люди не только согреваются, но и помогают друг другу, поддерживают и утешают.

К этой поддержке подключается и Детский фонд ООН, при его содействии на всей территории Украины действуют 140 точек в рамках проекта «Спильно» — это теплые и адаптированные для детей помещения, где мальчики и девочки могут играть, получать психосоциальную поддержку и общаться со своими ровесниками. В переводе с украинского языка слово «спильно» означает «вместе». Чтобы вернуть детям радость детства, ЮНИСЕФ совместно с Министерством социальной политики и «Укрзализныцей» («Железной дорогой Украины») в канун Нового года и Рождества доставляют подарки детям, пострадавшим от войны, особенно детям в ставших вновь доступными районах, в таких областях, как Харьковская и Херсонская.

Прибывший недавно в Украину исполняющий обязанности Постоянного представителя ПРООН в этой стране Яко Силье был поражен стойкостью украинцев. «Я приехал в разгар зимы и сразу понял, через какие трудности приходится проходить людям, – сказал он. – Народ Украины показывает всему миру, что такое настоящая стойкость. Это воодушевляет».