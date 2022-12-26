Мастера из Кёльна помогают реставрировать витражи Нотр-Дама

Спустя три с половиной года после разрушительного пожара работы по восстановлению собора Парижской Богоматери продолжаются, пишет телеканал Das Erste. В реставрации окон помогают мастера из Кёльна — в город доставили четыре крупных витража, над восстановлением которых работают немецкие реставраторы в тесном сотрудничестве с французскими коллегами. В марте витражи должны вернуться на свои места в соборе.

Восстановление собора Парижской Богоматери продвигается — спустя три с половиной года после разрушительного пожара. В реставрации при этом помогает и Кёльн. В строении для реконструкции собора четырём витражам опустошённой пожаром церкви придают новый блеск. Это совместный французско-немецкий проект.

Это скрупулёзная, филигранная работа. Реставратор Сандра Виллингер внимательно проверяет каждый мелкий участок стекла. Во время пожара в Нотр-Даме на окнах осела ядовитая свинцовая пыль — в первую очередь, её нужно было удалить.

САНДРА ВИЛЛИНГЕР, реставратор: По конструкции окна и по фотодокументации определённые участки очищаются снаружи и внутри. Проводятся меры по стабилизации свинца, сломы спаиваются и склеиваются трещины в стекле.

Вместе с командой реставраторов Кёльна трудится также их французская коллега. Это облегчает совместную работу с коллегами во Франции, которые дают точные установки по работе. В апреле из Парижа в Кёльн было перевезено в общей сложности четыре крупных церковных витража. В пожаре в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года была разрушена, главным образом, деревянная стропильная конструкция. Богатое внутреннее убранство собора, по большей части, не пострадало, однако было частично повреждено и загрязнено из-за жара, сажи, копоти и воды, с помощью которой производилось тушение.

КАТРИН ВИТТШТАДТ, научный руководитель стекольной мастерской: Сами витражи, к счастью, не так уж сильно пострадали от пожара. Их пришлось снять главным образом для того, чтобы можно было спокойно произвести ремонтные работы на наружных конструкциях здания. И тогда было решено воспользоваться моментом, чтобы заново их обработать, прежде чем витражи снова вернутся в собор.

Времени у кёльнской команды реконструкторов немного: уже в марте витражные стёкла должны снова быть встроены на свои места в соборе Парижской Богоматери.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2022 года.