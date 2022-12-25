В Брюсселе вынесен первый приговор за включенную гирлянду

Уголовный суд Брюссельского столичного региона Бельгии вынес приговор по делу о публичной демонстрации новогодних гирлянд. Обвиняемый, житель Брюсселя Питер Холф, был признан виновным и осуждён на два года заключения и 300 часов исправительных работ за электрическую новогоднюю гирлянду на фасаде собственного дома в пригороде.

В суде сообщили, что подобные нарушения в условиях энергетического кризиса и тотальной экономии «абсолютно недопустимы». Информация о приговоре была озвучена глашатаем, а на сайте она появится после восстановления энергоснабжения серверной комнаты службы судов Бельгии.

По данным министерства юстиции Фландрии, в бельгийских судах находится около 150 подобных дел, часть из них считаются административными. Большинство фигурантов обвиняют во включении рождественской иллюминации, подсветки фасадов, садовых фонарей. Для подобных нарушителей предусмотрены общественные работы «по преобразованию избытка физических сил в электрический ток».

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