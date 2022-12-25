 

Мнение: Имитаторы

25.12.2022, 18:10, Разное
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Татарстан избавился от слова «президент» в названии должности главы региона.

Теперь у республики будет не «президент Татарстана», а «раис Татарстана».

За поправку в конституцию республики дружно проголосовали столько депутатов, сколько нужно было…

Умиляют эксперты, который говорят, что Татарстан дал бой федеральному центру….

А в самом парламенте даже прошло что-то типа дискуссии. Против поправки в конституцию выступили многие. Один депутатов даже заявил о готовности умереть за Татарстан.  Дословно: «Мы тут защищаем не слова, мы тут защищаем федерализм. Я люблю свою родину, я готов за нее умереть….» — произнес  депутат, пообещав «голосовать сердцем».

Но вот что забавно. Если бы все депутаты, что выступали против поправки, проголосовали против, то поправка не прошла бы…. Но не проголосовали, из 81 депутата, находившегося зале, ЗА проголосовали 79…

Вся эта суета вокруг изменения названия должности главы региона – это не более чем имитация противостояния с Москвой. В элите Татарстана, по-моему, уже нет фигур, способных перечить Кремлю.

Единственное, что Кремль разрешил Татарстану – изобразить борьбу.

Источник: Ирек Муртазин


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