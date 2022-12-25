 

Что делать?! Хоть разорвись – Личное мнение

25.12.2022, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не успела я дать совет исполнительнице про одиночество Славе прекратить нытьё, как она тут же и заявила, что готова:


Фото: Соцсети

«Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — цитирует решительную Славу Комсомолка.

Казалось бы, проблема решена, но — нет. Тут же пришёл бывший мужик.

Начал каяться. Говорит, он виноват:

«Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы», — снова цитирует Комсомолка мужа.

Что делать Славе? Вернуться к бывшему и простить? Или всё-таки решительно пойти по новой дороге навстречу тому, кто вкусно пахнет?

По уму стоит бы выбрать второй вариант. Рано или поздно это всё равно придётся делать, но сейчас это будет легче. Хотя, с другой стороны, бывший проверен годами совместной жизни. И даже спустя двадцать лет говорит, что любит и признаёт вину.

Так что я даже не знаю, что посоветовать Славе. Точнее знаю, но не скажу. Что бы выбрали вы?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Сроки действия домашнего и удаленного режимов в Москве продлены до 1 апреля

18.08.20 / Мнение: Почему Лукашенко не «Лукашеску»

22.10.22 / Мнение: О начале полноценной войны против России

22.11.20 / Страх бессмертия

15.12.21 / Омикрон в 70 раз быстрее размножается в бронхах, чем дельта

20.12.21 / В Ульяновской области дети получат овощную корзину вместо сладких подарков

20.11.22 / Не дожидаясь Рождества: Джессика Альба показала, как делала праздничное фото с семьей

14.04.22 / Песков назвал место для новых переговоров России и Украины

29.10.22 / Спрей, обогащенный пантенолом, и масло жожоба помогут восстановить блеск волос

01.09.20 / Скандалы: Вадима Белоусова ждут в суде с тещей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика