Что делать?! Хоть разорвись – Личное мнение

Не успела я дать совет исполнительнице про одиночество Славе прекратить нытьё, как она тут же и заявила, что готова:



Фото: Соцсети

«Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — цитирует решительную Славу Комсомолка.

Казалось бы, проблема решена, но — нет. Тут же пришёл бывший мужик.

Начал каяться. Говорит, он виноват:

«Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы», — снова цитирует Комсомолка мужа.

Что делать Славе? Вернуться к бывшему и простить? Или всё-таки решительно пойти по новой дороге навстречу тому, кто вкусно пахнет?

По уму стоит бы выбрать второй вариант. Рано или поздно это всё равно придётся делать, но сейчас это будет легче. Хотя, с другой стороны, бывший проверен годами совместной жизни. И даже спустя двадцать лет говорит, что любит и признаёт вину.

Так что я даже не знаю, что посоветовать Славе. Точнее знаю, но не скажу. Что бы выбрали вы?

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