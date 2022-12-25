 

Российский чиновник два года брал взятки в немецких марках

25.12.2022, 11:33, Разное
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Советский районный суд Барнаула вынес приговор заместителю мэра города Красный Яр, которому было предъявлено обвинение в получении взяток.

В ходе разбирательства было установлено, что начиная с мая 2022 года чиновник 12 раз получал немецкие марки от местного предпринимателя, который занимается транспортировкой леса. Коррупционер никогда не был за границей и не знал, что с 1 января 2002 года в Германии перешли на евро. За два года он получил от бизнесмена более 10 тысяч марок, которые в сентябре 2022 года решил поменять на рубли.

– Я пришёл в банк и на меня посмотрели как на идиота. Только в этот момент я узнал, что уже два десятка лет немцы не используют марки. Это было ударом, – рассказал подсудимый в интервью газете «Сельская новь».

В тот же день чиновник отправился в полицию, где написал явку с повинной. Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Учитывая все обстоятельства, он получил три года лишения свободы условно и запрет на работу в органах власти в течение одной недели.

Против предпринимателя, который давал взятки, также было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд первой инстанции пока затрудняется с вынесением приговора, учитвая анекдотичность дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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