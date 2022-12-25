В России в 2022 году существенно выросли продажи секс-товаров

В 2022 году на российских маркетплейсах существенно выросли продажи и оборот товаров категории «18+», свидетельствует исследование аналитического сервиса Moneyplace.

Так, при сравнении показателей в начале и конце года на маркетплейсе Wildberries самый высокий прирост выручки оказался у подкатегории «Наборы игрушек для взрослых». В январе 2022 года их оборот составил 461 030 рублей, в ноябре — 3 992 573 рублей, оборот вырос на 766 процентов. На втором месте по приросту выручки на Wildberries находится подкатегория «Вибраторы и стимуляторы». Оборот этих товаров в ноябре составил 119 422 639 рублей по сравнению с 13 902 853 в январе — вырос на 759 процентов. Также к концу года значительно выросла выручка в подкатегориях «Насадки и удлинители», на 630 процентов, и «Секс куклы и мастурбаторы» — на 551 процент.

На маркетплейсе Ozon самый высокий прирост выручки показала подкатегория «Куклы для секса». В январе 2022 года их оборот составлял 65 341 рубль, в ноябре — 2 239 639. Прирост составил 3328 процентов.

По данным аналитиков, за год средний чек в подкатегории «18+» Wildberries снизился на немного почти по всем подкатегориям. Наибольшее падение среднего чека зафиксировано в подкатегории «Насадки и удлинители» — к ноябрю падение составило минус 25 процентов относительно начала роста.

Средний чек в подкатегории «18+» на Ozon более всего увеличился к концу года в подкатегории «Куклы для секса» и составил прирост в 122 процента. Наибольшее падение среднего чека зафиксировано в подкатегории «Насадки и удлинители» — минус 31 процент к ноябрю.