История о мертвом Санта-Клаусе

Эта история была опубликована на сайте американского исследователя паранормальных существ Лона Стриклера и относится скорее к категории городских легенд, хотя ее автор уверяет, что это полностью подлинное событие.

Стриклеру письмо с этой историей было прислано еще в 1998 году и он опубликовал ее к наступающему Рождеству и Новому году.

“Здравствуйте, у меня есть тревожная история, связанная с Рождеством, которая произошла в отдаленном маленьком городке, расположенном на острове Маунт–Дезерт, штат Мэн. Меня зовут Джордж, и я прожил здесь всю свою жизнь. Я не решаюсь назвать город, поскольку эта история может иметь непредвиденные последствия для жителей. Я знаю, что эта история правдива, потому что я был свидетелем этого.

Это началось в начале декабря 1960 года, когда мне было 12 лет. Каждую неделю мы с мамой ходили в местный магазин, чтобы запастись всем, что нам было нужно в то время.

У нас не было машины, потому что мой отец использовал ее для своей работы в качестве государственного служащего. Его не было дома по несколько дней подряд. Прогулка до магазина была не слишком далекой, но зимой было немного тяжело, так как временами выпадал сильный снег.

Магазин принадлежал жилистому старику по имени “Большой Джон” Корно. Большой Джон был хорошо известен в этом районе, поскольку он был местной легендой после того, как в 1930-х годах спас жизнь девушке, на которую напал серый волк. Он часто показывал шрамы от клыков волка на своих руках местным детям, когда они приходили в магазин со своими родителями.

Большой Джон также был любителем рассказывать истории, особенно когда это касалось того, что произошло с ним самим.

В тот конкретный день я восхищался маленькой рождественской елкой в магазине Большого Джона с деревянными украшениями, которые, как он утверждал, он вырезал сам. Там были все виды животных, включая медведей, слонов, тигров и т. д. Должно быть, было около полусотни деревянных украшений.

Пока я стоял, пораженный деталями этих резных фигурок, Большой Джон подошел ко мне и сел в кресло-качалку рядом с дровяной печью. Он закурил свою маленькую черную трубку, откинулся на спинку кресла и раскачивался, наблюдая, как я рассматриваю рождественскую елку. Примерно через минуту Джон спросил меня, верю ли я в Санта-Клауса. Я был удивлен вопросом, но заверил его, что больше не верю в эту легенду.

Джон отвел взгляд, улыбнулся и сказал: “Что ж, это хорошо. Я не хотел, чтобы вы были разочарованы в этом году”. Я был смущен его заявлением. Что он имел в виду?

Несколько дней спустя моя мама попросила меня сходить в его магазин за несколькими необходимыми ей вещами. Моя тетя приехала к нам в гости и моя мама была занята с ней, поэтому я и отправился туда один. В этом не было ничего необычного, поскольку я уже был достаточно взрослым, чтобы делать это самостоятельно.

Когда я добрался до магазина, Большой Джон сидел в кресле-качалке и читал журнал. Он поднял глаза и спросил, может ли он поговорить со мной. Я сел на маленький стул по другую сторону дровяной печи, предвкушая услышать одну из красочных небылиц Большого Джона. Но то, что он мне рассказал, было большим, чем я мог ожидал.

Поведение Большого Джона сразу же начало меняться – что бы он ни собирался мне рассказать, это, было вероятно, было серьезнее, чем одна из его типичных баек. Он посмотрел мне в глаза и сказал: “Что-то необычное произошло в канун прошлого Рождества”. Он сделал паузу, а затем продолжил: “Я видел мертвое тело Санта-Клауса”.

Я не уверен, какое у меня тогда было выражение лица, но я могу сказать вам, о чем я тогда думал – что он сочиняет. Но потом он повторил “Я действительно видел мертвое тело Санта-Клауса”. Я успел подумать о том, почему он мне это говорит, но он сразу же продолжил свой рассказ.

В прошлый сочельник он был дома, готовясь к поездке в дом своей сестры на Рождество, когда услышал сильный грохот в лесу рядом с домом. Он выглянул в окно, но ничего не увидел, поэтому решил пойти туда и посмотреть.

Снег тогда был очень глубоким по всей территории у его дома и в лесу, ночь была ясной, холодной, и лунный свет был ярким. Большой Джон шел, держа перед собой походный фонарь, когда пробирался через сосновый лес. Затем он увидел что-то лежащее на снегу. Подойдя ближе, он заметил мужчину с окровавленными седыми волосами и бородой, одетого в рваную красную куртку и штаны.

Большой Джон опустился на колени, чтобы проверить состояние человека, но было очевидно, что он мертв. На самом деле тело было ужасно искалечено, хотя крови было мало. Тело выглядело так, словно было мертво уже несколько дней.

Большой Джон сказал, что он тогда он сразу сообщил властям об обнаружении в лесу тела и останки вскоре забрали. Полиция сказала ему, что они хотят сохранить факт обнаружения искалеченного тела в тайне, пока не установят личность покойного. Большой Джон согласился не рассказывать никмоу об этом инциденте.

Я спросил Большого Джона: “Почему ты тогда мне это рассказываешь?”. Он улыбнулся и сказал: “Потому что я должен хоть кому-то рассказать”.

Потом он встал со своего кресла-качалки, прошел за стойку и полез в ящик. Он вернулся ко мне и вручил мне пару проволочных оправ от очков без линз. “Возьми это …. это принадлежало Санта-Клаусу”. Я положил оправы в карман и сказал Большому Джону, что мне пора идти, потому что становится поздно. Я купил вещи, за которыми пришел, и поспешно покинул магазин – моя голова гудела от услышанного всю дорогу домой.

В течение двух дней я задавался вопросом, почему Большой Джон решил рассказать мне эту историю. В конце концов я решил, что это была просто еще одна шутка Большого Джона. Я положил оправы в коробку из-под обуви и засунул ее глубоко в нишу моего шкафа.

В канун Рождества моя мама вернулась домой после прогулки в магазин Большого Джона. Я как раз сидел за столом и собирал паззл. Я услышал, как она звонила кому-то по телефону и спрашивала, знают ли они, почему магазин Большого Джона закрыт. К тому времени мой отец был дома, поэтому он решил сам съездить к дому Большому Джону домой, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Примерно через час мой отец вернулся и сказал, что Большого Джона нет дома, но его машина стоит на подъездной дорожке. Он также заметил дым, идущий из трубы, что показывало, что камин в доме горит. Отец решил позвонить местному шерифу и рассказать об этом.

После этого прошло еще несколько дней и Большого Джона по прежнему никто не видел. Полиция связывалась с его родственниками и друзьями, но ни у кого не было никакой информации.

В конце концов шериф понял, что дело серьезное и решился на обыск дома Большого Джона. Ничего необычного там не было найдено и не было никаких подсказок о местонахождении Большого Джона. Так что следующим логичным местом для обыска был его магазин.

Я не знал о том, что обнаружил в магазине шериф, пока мой отец не рассказал мне об этом лишь несколько лет спустя. Обыскивая магазин внутри, шериф и помощник шерифа обнаружили большую кучу старых ковров в подвале. Помощник шерифа начал разбирать ковры, пока не ощутил безошибочный запах разложения.

Прежде чем он продолжил разбирать ковры ковров, на место был вызван окружной коронер. То, что они обнаружили, было одновременно необычным и сбивающим с толку. Там были скелетообразные останки человеческого тела в изодранном красном пальто и штанах.

В тот момент у меня заметно отвисла челюсть и я рассказал отцу историю о мертвом Санта-Клаусе, которую мне рассказал Большой Джон, а потом рассказал то же самое шерифу. Я также взял из шкафа оправы от очков и отдал их полиции.

С тех пор я больше ничего не слышал об этом инциденте. Я полагаю, что из этой истории можно было бы создать различные сценарии для фильма, но я просто хотел бы знать, что же в итоге случилось с Большим Джоном”.

Как пишет Лон Стрикер, когда в 1998 году он получил это письмо, то провел свое расследование, в том числе связывался с констеблем в Эллсворте, штат Мэн, которое показало, что в неком маленьком городе этого штата в начале 1960-х в самом деле имел место быть похожий инцидент.

К сожалению, констебль не смог найти никаких данных о “Большом Джоне” Корно и было ли раскрыто его исчезновение.