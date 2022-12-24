Бьюти-новинка для лица, глаз, губ и бровей: что такое кушоны, для чего они нужны и как ими правильно пользоваться

Регулярно появляются новые бьюти-тренды и новинки, которые позволяют значительно улучшить состояние кожи, а также облегчить процесс ухода за лицом и нанесения макияжа. К таким интересным новинкам относятся кушоны, о которых слышали многие женщины, но при этом не знают, для чего они предназначены, а также как ими правильно пользоваться. Важно разобраться в особенностях данного инструмента, а также грамотно выбрать его из большого количества разновидностей.

Что такое кушон?

Название этого продукта происходит от английского слова «cusion», которое переводится как «диванная подушка». Он представлен новой разновидностью тонального средства, которое выпускается в специфическом формате. По внешнему виду упаковка похожа на пудру или хайлайтер, наносимый в сухом виде, поскольку выпускается в форме пудреницы.

Кушон включает две части, которые отделены друг от друга крышкой из пластика. Снизу находится спонж, закрывающий косметическое средство. Основной продукт представлен привычными косметическими средствами, к которым относится тональный крем, румяна или жидкая помада. С другой части находится аппликатор, используемый для распределения косметики по коже лица. Иногда упаковка содержит зеркало, благодаря которым упрощается процесс коррекции макияжа, если его нужно подправить в пути или на работе.

Впервые кушоны были предложены корейскими производителями, которые стали очень популярными в западных странах и России. Сначала к этой новинке многие модницы отнеслись предвзято, но в скором времени продукт стал очень востребованным, а также сейчас имеется практически в каждой женской сумочке.

Предназначение кушона

Он представлен новым и удобным форматом хранения и использования косметических средств. Он считается компактным и экономичным, поэтому этот способ продажи косметики начал использоваться многими производителями. В упаковку можно поместить почти любое косметическое средство. Поэтому в таком формате продаются румяна, корректор и флюиды.

Форма кушона обладает многими неоспоримыми преимуществами:

обеспечивается экономный расход продукта; упаковку легко закрывать, что гарантирует защиту косметики от микробов и бактерий, а также вирусов; изделие легко носить с собой в сумочке или даже кармане; производители могут экспериментировать с текстурой и плотностью покрытия, а также регулярно расширять ассортимент, чтобы каждая девушка независимо от имеющегося типа кожи могла подобрать для себя идеальное средство.

Благодаря таким преимуществам сейчас можно найти кушоны практически любой известной косметической компании.

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Разновидности

Кушоны представлены в многочисленных видах, поэтому можно приобрести тональный крем, воздушный флюид, пудру, румяна, жидкую помаду или хайлайтер, а также корректор.

Спонж может пропитываться средствами в жидкой или сухой текстуре.

Чем отличается от тонального крема?

Благодаря использованию в упаковке кушона мягкого аппликатора, обеспечивается равномерное нанесение тонального крема или другого косметического средства очень тонким слоем на кожу. Поэтому полностью предотвращается получение «кукольного» эффекта, когда косметика наносится очень плотным слоем.

Кушон часто сравнивают с BB- или CC-кремами из-за легкой текстуры. Он дополнительно содержит в составе увлажняющие компоненты, поэтому перед его использованием мне нужно наносить увлажняющий крем на лицо. Часто производители добавляют в состав SPF, что обусловлено правилами создания корейской косметики. Поэтому такое средство является очень полезным для любой девушки в летнее время, поскольку обеспечивается надежная защита кожи от воздействия ультрафиолета.

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Кушон выбирается девушками, которые предпочитают делать естественный макияж, а также любят незаметный тон. Благодаря такой качественной косметике кожа становится здоровой и сияющей, а также будет надежно защищена от солнца. С ее помощью можно скрыть мелкие недостатки на лице, а также скорректировать тон.

Как правильно выбрать?

Поскольку на рынке представлено множество кушонов, то у девушек часто возникают сложности с правильным выбором средств. Обычно в таком формате покупается тональный крем, поэтому во время его выбора учитывается тип и тон кожи, а также время года и плотность косметического средства.

Наиболее важным параметром считается тип кожи, поскольку использование неправильно выбранного косметического средства приводит к появлению покраснений и шелушения кожи. Для жирной кожи желательно выбирать кушон, обладающий матирующим эффектом. Для сухой кожи выбирается продукт, содержащий витамин Е и А. Девушки с нормальной кожей могут пользоваться практическим любым средством, но желательно выбирать косметику с витаминами. При наличии проблемной кожи нужно будет посоветоваться с косметологом.

Правила использования

Кушоны считаются очень удобными в использовании, поскольку обеспечивают простоту нанесения на лицо любого косметического средства. Достаточно отделить аппликатор и спонж со средством, после чего аппликатор надевается на пальцы. Далее надо нажать на спонж через аппликатор. Это приведет к тому, что косметическое средство впитывается в аппликатор, после чего его можно наносить на лицо. Желательно во время этого процесса пользоваться похлопывающими движениями.

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В зависимости от вида косметического средства выбирается способ и место нанесения. Например, румяна наносятся по линиям скул, а тональный крем распределяется по всей коже лица.

Особенности кушонов для глаз, губ и бровей

Бьюти-трендом стали кушоны для губ, которые представлены помадой с подушечкой, которая пропитана пигментом. Изначально такие помады были представлены блеском, а также ложились легким слоем на губы. С помощью подушечки-аппликатора регулировалась степень покрытия. Теперь же можно найти даже матовые помады, выпускаемые в форме кушона.

На рынке можно найти даже кушоны для макияжа глаз и бровей. Они представлены последними бьюти-новинами. Кушон для бровей – это продукция в форме подушечки или кисти, пропитанной пигментом. При этом состав обладает легкой и даже водянистой текстурой. Степень покрытия зависит от выбранной кисти. За счет густоты средства окрашиваются волоски и кожа.

Кушон-подводка для глаз представлен небольшой баночкой, оснащенной подушечкой, которая пропитывается пигментом. Жидкая подводка быстро засыхает, поэтому желательно пользоваться ею только профессионалам.

Таким образом, кушоны – это особая упаковка для разных косметических средств. Они позволяют получать тонкую и равномерную текстуру, а также предназначены для разных типов кожи.