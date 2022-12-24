Конгрессмен Гетц – Зеленского пригласили в конгресс, чтобы «протолкнуть» проблемный законопроект о бюджете

Зеленский с радостью согласился на взаимовыгодную «аферу», придуманную лидерами демократов: украинский президент получает миллиарды на нужды своей страны, а американские политики — поддержку бюджетного законопроекта, заявил конгрессмен Мэтт Гетц на шоу Такера Карлсона в эфире Fox News. Удивительно, но в Вашингтоне правда верят, что необходимо уберечь Украину от развала, провоцируя при этом балканизацию и раскол в своей собственной стране, подчеркнул политик.

Мэтт Гетц — один из немногих членов конгресса, который, как было отмечено ранее, не подчинился правилам и не стал аплодировать, как тюлень, пока иностранный лидер в толстовке читал нашей стране лекции. Он присоединяется к нам, чтобы разъяснить своё «мыслепреступление». Мэтт Гетц, спасибо большое, что вы с нами. Выражусь словами Майкла Бешлосса: во-первых, как вы посмели? К вам в конгресс заявился иностранный диктатор! На колени! Так делают американцы. Во-вторых, насколько же сильно вы любите Путина, что даже не аплодировали прошлой ночью?

МЭТТ ГЕТЦ, конгрессмен: Давайте начнём с Линдси Грэма! Он не видит никаких проблем с отправкой 100 миллиардов долларов Украине, чтобы мы могли понять, кто из парней в спортивных костюмах будет управлять Крымом. Он не чувствует угрызений совести за аплодисменты зарубежному лидеру из исторически коррумпированной страны, который просит больше, чем 100 миллиардов, которые уже решено ему выделить. Когда президент Трамп сказал, что Америка никогда не будет социалистическим государством, демократы сидели сложа руки. Но когда мы говорим, что не нужно посылать бесконечное количество средств, способствуя большему количеству смертей и ужесточению конфликта, то становимся предателями — потому что я и Лорен Боберт не встали со своих мест в ходе этого перформанса в северокорейском стиле. Поневоле задумываешься, для чего всё это? Я думаю, что Митч Макконнел и Нэнси Пелоси хотели притащить Зеленского в конгресс, чтобы создать прикрытие для абсолютно непростительного законопроекта о бюджете. И понятно, почему Зеленский согласился на эту аферу: с неё он получит большую выгоду — 12,9 миллиарда, согласно этому законопроекту, будут направлены на поддержку украинской экономики. 300 миллионов — на сферу сельского хозяйства. Ещё 300 миллионов — погранслужбе Украины. Но в этом же законопроекте мы связываем руки нашим собственным пограничникам! Украина получает экономическое развитие, сельское хозяйство и пограничную службу, а мы получаем мандаты на расовое равенство. В Вашингтоне действительно думают, что нужно прилагать огромные усилия, чтобы не дать Украине развалиться, но в то же время спонсируют балканизацию и раскол в нашей собственной стране! Я не чувствую вины за то, что мы с Лорен Боберт не хотим поддерживать это.

Я куда больше уважаю Максин Уотерс, которую не люблю и с которой категорически не согласен, потому что она настоящий согражданин-американец! Мы оба граждане, мы оба выросли тут, а этот парень не имеет к нашей стране никакого отношения. Пусть берёт, что может, я даже не злюсь на него за это. Я зол на тех людей, кто инстинктивно преклоняется перед нахальным иностранцем, который требует денег, которых у нас нет. Они должны стыдиться! И все, кто критикует вас за то, что вы — американец, должны стыдиться вдвойне! Да, я про тебя, Майкл Бешлосс!

МЭТТ ГЕТЦ: Такер, по крайней мере, мы нашли флаг, ради которого демократы готовы встать в конгрессе США. Это показательный момент!

Именно так! Ценим, что присоединились к нам. Конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц, спасибо.

МЭТТ ГЕТЦ: Спасибо!

Дата выхода в эфир 22 декабря 2022 года.