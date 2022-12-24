 

Куда отправиться в праздники? Пять интересных мест в Подмосковье для зимнего отдыха с ребенком

24.12.2022, 14:30, Разное
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В Московской области немало мест, где можно провести время с детьми в Новый год. Команда “Радио 1” выбрала пять лучших.

Итак, погулять с ребенком можно в Парке Раздолье. Там есть и детская площадка, и скейт-парк, и памп-трек. Здесь дети могут надышаться вдоволь чистым хвойным воздухом.

В Домодедове есть отличный Парк Елочки. Там очень часто проводятся различные мероприятия, в том числе зимой. Здесь организуют занятия по скандинавской ходьбе, а также проводятся мастер-классы для детей. В новогодние дни в парке можно будет покататься на коньках, арендовать которые можно за невысокую цену.

Парк Малевича, в котором полно арт-объектов, приглашает всех, в том числе детей, прикоснуться к искусству, творчеству. Даже взрослые здесь узнают нечто новое. В парке есть не только детские площадки, но и лыжные трассы.

Погулять с ребенком можно и на территории Усадьбы Марфино. Находящиеся здесь постройки окунают в Средневековье. Территория довольно тихая, поскольку туристическая инфраструктура практически не развита. Зато здесь есть озеро и хвойные растения, которые наполняю воздух своим запахом.

Усадьба Середниково – тоже отличное место, где можно отдохнуть с детьми, особенно в Новый год 2023. Наверняка чадо сможет найти здесь вдохновение, ведь в этом месте свое детство провел Михаил Лермонтов. Местная природа впечатляет, а архитектурные шедевры – завораживают.


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