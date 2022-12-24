Пригожина перестали узнавать после перенесенного недуга: 500 раз сдавал анализы

Иосиф Пригожин сильно изменился из-за набранного веса. Лишние килограммы пришли после того, как артист дал себе расслабиться. Дошло до того, что поклонники перестали узнавать кумира.

При этом на протяжении длительного времени продюсер регулярно занимался спортом и соблюдал строгую диету. Известно, что Пригожин очень тяжело перенес коронавирусную инфекцию.

Супруг Валерии признавался, что врачи делали все возможное, но прогнозы были самые неблагоприятные. Усилия медиков дали свои плоды, и за короткое время Иосиф смог поправиться. Через несколько месяцев он выступал в шоу “Маска”, скрываясь в костюме Ананаса.

“Я поправился на 20 килограммов. Думаю, сыграли свою жестокую шутку лекарства, которые я принимал, когда болел коронавирусом. Я уже 500 раз сдавал анализы. Выявлял продукты, которые мне нужно исключить из своего рациона. Мне не рекомендуется употреблять — красное мясо, помидоры, красное вино. Не рекомендуется, но очень хочется!”, — цитирует Пригожина светская пресса.

Сейчас все интенции продюсера направлены на то, чтобы избавиться от лишних килограммов. При этом Пригожин считает, что достаточно будет не есть вечером и соблюдать порции.