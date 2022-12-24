Экономисты высказали прогнозы относительно курса доллара в 2023 году

Российские экономисты высказали свои прогнозы относительно курса доллара США в 2023 году. По мнению экспертов, эти показатели будут зависеть от импорта, действий Центробанка и санкций.

В преддверии Нового года многих россиян беспокоит вопрос, каким в 2023-м будет курс доллара США. Глава Министерства финансов Антон Силуанов считает, что ценовой потолок российской нефти является одним из факторов давления на национальную валюту. С 1 по 23 декабря рубль подешевел сразу на более чем 14 процентов. 22 декабря на бирже доллар продавался по цене в 72,63 доллара.

Повлиял на курс инвалюты и рост импорта, тем не менее, по мнению министра, сейчас нет необходимости пересматривать официальные оценки годовой инфляции. Причиной ослабления рубля стали и просевший внешнеторговый профицита РФ, а также санкции, уверен главный аналитик ПСБ Денис Попов. Эксперт Михаил Зельцер предполагает, что потенциал влияния иностранных валют на курс рубля к началу 2023 года исчерпается. При этом Центробанк РФ может отказаться укреплять нацвалюту, уверен первый заместитель председателя Банка РФ Владимир Чистюхин. Член руководства аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также не видит подобной перспективы из-за допустимой волатильности. В последние дни уходящего года на рынок выйдет увеличенное количество евро и доллара для получения средств для оплаты налогов.

Наиболее вероятным курсом доллара экономисты Андрей Мелащенко и Софья Донец видят от 70 до 75 рублей. Первые месяцы года рубль сможет немного укрепиться из-за снижения импорта и бюджетных «вливаний». Не согласен с их прогнозом аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, называющий стоимость американской валюты в районе 68-72 рублей. При этом он согласен, что стабильность российских денежных средств все же будет под вопросом, и доллар может подняться до 80 рублей.