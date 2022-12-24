 

Историки опровергли существование указа Петра I о переносе празднования Нового года на 1 января

24.12.2022, 13:33, Разное
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На площадке Российского военно-исторического общества (РВИО) завершилась дискуссия относительно подлинности указа Петра I от 20 декабря 1699 года, согласно которому Россия перешла на новое летосчисление, а празднование Нового года было перенесено с 1 сентября на 1 января.

К такому выводу эксперты пришли по результатам графологической экспертизы, в ходе которой было установлено, что почерк на документе не принадлежит первому российскому императору.

– Сколько бы не кутил Пётр в Голландии, душа его всегда оставалась русской, а на Руси новый год начинался после окончания полевых работ – 1 сентября. Естественно, самодержец не мог издать такой указ, чтобы праздновать главный семейный праздник посреди зимы, – пояснил председатель РВИО Владимир Мединский.

Он добавил, что установлена личность автора указа.

– Это была его дочь Лиза, в будущем императрица Елизавета Петровна, но на тот момент она не обладала полномочиями, хотя девушка и не собиралась писать указ, это была обычная детская шалость, которую по глупости разместили в СМИ. Пётр уже не смог повернуть время вспять, да и очень любил Лизу, поэтому решил угодить ребёнку и не издавать новых указов, – уточнил историк.

В связи с открывшимися фактами члены президиума РВИО обратились в Госдуму и Минтруда с предложением вернуться к древней русской традиции празднования нового года в первый день осени.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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