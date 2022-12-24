Ирина Пегова, Сергей Шакуров с сыном и другие на премьере комедии “Оливье”

Без чего не обходится ни один Новый год? Разумеется, без красавицы-елки, традиционного оливье и доброй комедии, которую можно было бы посмотреть всей семьей. Все три составляющих веселого праздника накануне сполна получили гости премьеры фильма “Оливье” — от создателей комедии “Умная Маша” Андрея Никифорова и приключенческого экшна “Правила геймера” Игоря Четверикова. Первыми посмотреть историю об одном семейном застолье в “Иллюзион” пришли Сергей Шакуров с 18-летним сыном, Ирина Пегова, Марина Петренко, Евгений Маргулис, Наталья Гулькина и Павел Лагунов, Нина Шацкая, Надежда Ручка, Дмитрий Красилов и другие.

Ирина Пегова и Сергей Филин с женойСергей Шакуров с сыном

“Оливье” картина, пропитанная душевной атмосферой старого советского фильма, о праздничном семейном застолье, которое идет не по плану и превращается в комедийный балаган и серию неожиданных стендапов. По сюжету к известному советскому сатирику (Сергей Шакуров) в канун Нового Года приезжают его взрослые дети. Кто-то с семьёй, кто-то со своей второй половинкой, а кто-то – в гордом одиночестве. Все они приехали не только для того, чтобы отметить приближение Нового года, но и чтобы выяснить, кому же всё-таки перейдёт огромная отцовская квартира в самом центре Москвы. Однако неожиданно в квартире их встречает молодая темнокожая красавица, которую дед представляет как свою невесту, и наследники начинают переживать, что желанная квартира может достаться ей. Возмущённые выбором отца, взрослые дети начинают пытаться склонить его каждый на свою сторону. За столом закипает конфликт, который вскроет старые травмы, обиды и надежды.

Саша Попова

Нина ШацкаяЕвгений МаргулисВладимир Левкин с женойЕлена Захарова

При работе над фильмом режиссеры главным образом вдохновлялись работами великих мастеров – Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. Атмосфера праздничного предвкушения и новогодней суеты, царящая в “Иронии судьбы”, стала для режиссеров главным референсом при работе над “Оливье”. По словам Андрея Никифорова, он всегда мечтал снять фильм, который зрители, подобно любимой классике, будут смотреть, нарезая или поедая салат оливье в ожидании боя курантов.

Мне всегда очень нравились новогодние фильмы. Особенно советские новогодние картины: “Чародеи”, “Ирония судьбы”, “Зигзаг удачи” и прочие. Я всегда мечтал снять что-то в этом жанре, потому что, мне кажется, что такие фильмы создают новогоднее настроение и это очень объединяющее, про нас всех. И то, что наша картина называется именно в честь этого новогоднего салата — также очень символично, — говорит режиссер картины Андрей Никифоров.

Изюминка фильма состоит в том, что каждый из персонажей картины разыгрывает стендап-монолог, в котором рассказывает о тех вещах, которые его волнуют. Отчасти эти монологи похожи на исповедь – персонажи делятся своими страхами, детскими и взрослыми обидами, жизненной философией. Но делают они это так остроумно и красноречиво, что над их речами хочется поочередно то смеяться, то плакать.

Александра ЧеркасоваАлиса Толкачева и Яна КрайноваНадя РучкаАндрей Никифоров (режиссер фильма)Дмитрий КрасиловАнгелина Загребина Нелли Ермолаева Евгений Дятлов с женой Надежда ГуськоваНаталья Гулькина и Павел ЛагуновМарина Петренко

Монологи затрагивают разные проблемы, свойственные разным поколениям. Так, герой Сергея Шакурова, исполняющий роль отца и деда большого семейства, переживает, что его дети отдалились от него и стали меньше видеться с ним. Он боится, что семье больше нужна его квартира, чем он сам. Героиню Ирины Пеговой, играющей роль взрослой женщины, жены и матери, беспокоят ее красота и возраст: ей страшно потерять свою привлекательность, а семейная жизнь как будто больше отбирает, чем дает. Герой Станислава Дужникова, старший сын и отец уже собственного семейства, чувствует себя застрявшим в обыденности, не способным поменять и разнообразить свою жизнь. Для персонажа Антона Денисенко и его спутницы в исполнении Елены Полянской характерны проблемы миллениалов: они пытаются оставаться молодыми, избегая реальностей взросления. А самых юных героев картины, помимо первых серьезных отношений, больше всего волнуют их семьи.

Мне нравится, что в нашем кино не обошлось без определенного новаторства. Каждый герой на протяжении фильма выступает со своим стендапом — “внутренним монологом”, — такой формат для меня самого было интересно попробовать, — отмечает актер Антон Денисенко.

По словам авторов фильма, они хотели создать картину, привнеся в нее элементы, которые будут знакомы и понятны разным поколениям: и взрослой аудитории, чья юность прошла в Советском Союзе, кто вырос на советской классике, и более молодому поколению миллениалов, и даже зумерам, которые придутся внуками самому старшему поколению. При создании персонажей фильма задумка была в том, чтобы каждый зритель в данной картине мог для себя найти близкого по духу героя, с которым сможет себя ассоциировать, чьи проблемы и мысли будут ему понятны.

Группа фильма “Оливье”

Мне очень хочется, чтобы наш фильм понравился зрителям! В этой истории раскрываются темы семьи и человеческих взаимоотношений родителей, родителей и детей, взаимоотношений на работе, которые есть у всех и понятны всем. Ведь за усталостью и рутиной мы иногда забываем спросить искренне и с любовью своих родных и близких: “Как дела?” А этот фильм позволит взглянуть на себя со стороны и поможет сделать жизнь чуточку лучше и счастливее, — говорит актер Станислав Дужников.

Онлайн-премьера “Оливье” назначена на 29 декабря. Лента производства “Беларусьфильм” и Russian World Vision будет доступна на “Кинопоиске”, Premier и Wink.