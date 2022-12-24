 

Международный исторический суд в Калининграде обязал католиков отмечать Рождество 7 января

24.12.2022, 11:33, Разное
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Коллегия Международного исторического суда в Калининграде завершила рассмотрение иска к Ватикану с требованием обязать всех католиков мира отмечать Рождество не 25 декабря, а 7 января.

По итогам тайного голосования 9 из 10 судей признали требования обоснованными и вынесли предписание Святому престолу внести соответствующие изменения в нормативные документы Католической церкви.

– Изначально христианская церковь была едина, пока в 1054 году католики не откололись от единого древа. Православные же сохранили изначальные традиции, поэтому отмечать Рождество все христиане мира обязаны 7 января, – рассказал о мотивах решения глава коллеги суда Николай Стариков.

У Ватикана есть 10 дней чтобы обжаловать постановление суда, если этого не произойдёт, то он с 1 января 2023 года вступит в законную силу. Российским католикам рекомендуется уже в этом году отметить Рождество вместе с православными верующими.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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