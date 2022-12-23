Трендовые короткие стрижки 2023 для женщин старше 55: какие прически помогут стилизовать образ тем, кто носит очки

С возрастом эксперты по моде и красоте рекомендуют женщинам носить короткие стрижки. Именно с их помощью можно внешне преобразиться и выглядеть моложе своих лет. Рассмотрим трендовые варианты причесок на следующий год для тех, кому за 55 лет и кто носит очки.

Пикси с длинной челкой

Прекрасная прическа для того, чтобы подкорректировать овал, смягчить черты лица. С помощью длинной челки можно без труда скрыть морщинки на лбу и возле глаз (так называемые «гусиные лапки»). Очки сделают образ более стильным, строгим и одновременно элегантным. Вы можете не закрашивать седину при желании. Если же хотите изменить цвет волос, тогда рассмотрите бледно-розовый оттенок.

Боб для вьющихся волос

Мода сейчас настолько демократична, что можно найти трендовые стрижки для волос любой текстуры. Например, если у вас от природы вьющиеся локоны, то не стоит пытаться их распрямить. Рассмотрите вариант короткой стрижки боб. Позвольте локонам завиваться в произвольном порядке. Главное – это чтобы волосы были здоровыми и блестящими, без посеченных кончиков.

Шегги

Эта стрижка однозначно омолаживает, добавляет в образ нотки дерзости и озорства. При этом она выглядит опрятно и аккуратно. С ее помощью можно создавать эффектные луки как в деловом, так и в повседневном стиле. Многослойность дает возможность добиться прикорневого объема. Кажется, будто волосы густые, хотя на самом деле они могут быть редкими.

Удлиненный пикси

В данном случае челка есть, но она не ниспадает на лицо. Она короткая и ее можно зачесать наверх, таким образом визуально вытянув овал лица. Чередование волос разной длины позволяет придать прическе дополнительный объем. Обратите внимание на интересный нюанс в виде выстриженных на висках волосах. Такой микс стрижек андеркат и пикси – превосходный вариант как для женщин после 55 лет.

Ассиметричный боб

Для того, чтобы такая прическа смотрелась максимально эффектно, нужны ровные и прямые от природы волосы. В противном случае придется каждый день делать укладку, а это, во-первых, утомительно, а во-вторых, можно сильно испортить волосы из-за обилия стайлинговых средств.

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Ассиметричный боб смотрится еще более привлекательно, если использовать технику окрашивания омбре: чтобы у корней волосы были темнее, а ближе к кончикам – светлее.

Бикси

Это микси таких стрижек как боб и пикси. От первой прически здесь длина, а от второй – локоны разной длины, которые располагаются ступенчато (на макушке – самые длинные, на затылке и висках – самые короткие). Эта стрижка особенно подходит тем женщинам, у которых очень заостренные черты лица. Например, сильно выраженные скулы, тяжелый подбородок и т.д.

Сессун

Скажем так: это одна из разновидностей легендарной стрижки, появившейся в середине прошлого века. Ее характерные особенности – это загнутые внутрь кончики волос. Таким образом локоны укладываются в форме шапочки. Такую стрижку стоит рассмотреть женщинам с тонкими волосами. Хорошим решением будет такое окрашивание, чтобы получились блики за счет разных оттенков. Тогда появится дополнительный объем, что очень важно при наличии редких и тонких волос.

Гриб

Сейчас такая прическа весьма популярна среди молодежи. Юные девушки максимально укорачивают волосы на висках и на затылке, оставляя на макушке пряди одной длины. На зрелых женщинах такая стрижка тоже смотрится не менее эффектно. Только есть одно пожелание: не укорачивать до максимума волосы на затылке и висках.

Каре

Это универсальная стрижка на века. Она подходит всем представительницам прекрасного пола независимо от возраста, комплекции, формы лица и даже структуры волос. Рекомендуется носить ее с возрастом на боковой пробор. Локоны, которые находятся у лица, можно смело прятать за ушки.