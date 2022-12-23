 

Мнение: Ушла эпоха. Китай лёг

23.12.2022, 22:25, Разное
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Да, прямо на глазах Война вытесняет Ковид, и, соответственно, военная диктатура – санитарную. Только сейчас совершенно случайно обнаружил – Яндекс закрыл свой сайт-агрегатор всей ковид-статистики (и вакцин-статистики по ковиду) по миру, по более чем 150 странам! Эх, я даже опечалился – как-то я привык к нему за 2 года… Но всё – без каких-либо объявлений, даже без гражданской панихиды адрес https://yandex.ru/covid19/stat более не откликается. Всё, аллес. Дальше, типа, сами.

А я только хотел посмотреть, правда ли, что по Китаю уже 245 млн. заражённых… Увы. Яндексу, надо понимать, закрыли финансирование. А скоро, как я уже предсказывал, Яндекс и вовсе накроется – после национализации не выживают.

А по Китаю, кстати, цифры интересные. Если и впрямь 245 млн. – это ведь даже по их меркам почти 20% населения. Каждый пятый болеет ковидом! И это, заметьте, при том, что там ВСЕ колоты-переколоты тамошними безаналоговыми “вакцинами” строго по графику – при цифровом концлагере (чем и является Китай) не забалуешь. Китайским “аналоговнетом”, кстати, под названием “Синовак” активно кололись и по всему миру (например, на Украине “Синовак”, как я понимаю, был вообще основной “вакциной”: наш Спутник они не брали по принципиальным соображениям, а Пфайзер им за бесплатно не давали ТОГДА, а за деньги для бедной Украины было неподъемно).

Но забавно, что “закрытие” темы ковида состоялось у нас как раз тогда, когда – если верить сведениям из Тайваня про Китай – в мире как раз происходит мощнейшая, попросту беспрецедентная вспышка: четверть миллиарда болеющих одновременно. Продажность или, говоря мягче, подконтрольность мировых СМИ можно определять теперь просто: если они никак не связывают вспышку в Китае с принудительной тотальной вакцинацией в нем же – ОНО.

Источник: Размышления вольного социолога


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