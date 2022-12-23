Хватит ныть! – Личное мнение

Чем больше я смотрю на свою любимицу Алёну Шишкову, тем лучше я понимаю Тимати.

Помните, как все его критиковали, когда он завёл отношения с Решетовой, бросив Алёнку на произвол судьбы и Симону Яковлевну?



Фото: Соцсети

Так вот, может, и не зря бросил?

Шишкова, которая сейчас участвует в каком-то шоу, залилась слезами. Как пишут, даже была истерика.

Нет, причины для этого, наверное, были. Вот и сама Шишкова объяснила свой нервный стресс:

«Вообще я не конфликтный человек, мне очень тяжело. Я могла бы здесь и прыгать, и бегать, и делать все что угодно. Я старалась, как только могла, но здесь люди начинают переходить на личные претензии».

Обижают Алёнку — такой уж формат шоу. Но послушав то, как она это всё говорит, я поняла Тимурку.

Так и представила: приходит компактный рэппер домой. Устал. Хочет вытянуть ножки. А тут — она, плачет о чём-нибудь и жалуется.

И вроде жалко её, но думаешь — вот сейчас сил нет тебя слушать! А она плачет и сквозь слёзы причитает: почему ты меня не взял с собой на премьеру?

Вот Решетова не такая.

И Тимурка, устав от нытья, захотел решительную женщину. Дома — потоки слёз, нытья, а вне дома — пусть и немного сутулая, но целеустремлённая Решетова. Она не плачет, она действует и не давит на жалость.

У меня была похожая история. Друг завёл отношения с плаксивой. Она рыдала, как только он приходил домой. Он её спрашивает: ты чего, милая, плачешь? А она не говорит, только горше льёт слёзы.

Потом выяснилось, что ей нужны были новые кроссовки импортной фирмы. И вот она таким образом добивалась цели.

Если бы кто другой, а не моя любимица Шишкова, сейчас рыдала, я бы возможно прошла мимо, но тут не могу не дать добрый совет: Алёнка, прекрати ныть!

Женщина в 30 ныть уже не должна! Это не выглядит мило, это смешно!

Не права, разве?

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