Владельцев иностранной техники обяжут получать разрешение на её использование

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует ввести разрешения на использование техники иностранного производства, содержащей радиопередатчики.

Такие разрешения, по мнению ведомства, позволят улучшить контроль за распространением недостоверной, ложной и дискредитирующей Россию информации. Планируется, что получение документа будет комфортным процессом – достаточно зарегистрировать заявление на Госуслугах и предоставить устройство для идентификации в ближайший МФЦ. В первую очередь такие меры позволят избавиться от телефонных мошенников, использующих телекоммуникационные устройства в своих незаконных целях.

Планируется, что разрешение потребуется для всех устройств, содержащих Wi-Fi, Bluetooth, 2G/3G/4G модули связи (например, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, часы и пр.)

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