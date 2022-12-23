Эмили Ратажковски заметили на свидании с нью-йоркским художником на фоне слухов о романе с Питом Дэвидсоном

31-летняя топ-модель Эмили Ратажковски продолжает налаживать личную жизнь после развода. Она сходила на свидание с нью-йоркским художником Джеком Гриром.

Для встречи Эмили выбрала уютный повседневный образ. Она была одета в дутый красный пуховик от The North Face. Компанию ему составили облегающие голубые джинсы с высокой посадкой, белые кроссовки и объемный черный шарф. Также Эмили сделала легкий макияж. Все папарацционные фото нового выхода вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Грир проводил Ратаковски до дверей ее дома в Нью-Йорке. Влюбленные оживленно разговаривали, смеялись и обнимались. На прощание они обменялись долгим страстным поцелуем в губы. В день свидания топ-модель сделала неожиданное признание на своей странице в соцсетях:

Я бы была с несколькими мужчинами… Хм, они все горячие, и каждый по-своему интересный.

Напомним, что всего несколько недель назад в прессе говорили о том, что Ратажковски крутит роман с экс-бойфрендом Ким Кардашьян, комедиантом Питом Дэвидсоном.

Эмили с Питом Дэвидсоном