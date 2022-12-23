Мнение: Чехословакия и Крым



Прага, 1968 год

Многих до сих пор не оставляет вопрос – на что же все-таки рассчитывала путинская военная администрация, ввязываясь в украинскую авантюру? Какие б сейчас ни плели словеса насчет “всё идет по плану” – это уже смотрится совсем жалко и нелепо. Невозможно поверить, что кто-то в Кремле мог в январе-феврале хотя бы в страшном сне вообразить, что война с Украиной продлится аж до самого Нового года и дальше, и по ее ходу российская армия потерпит ряд чувствительных поражений, а захватит какие-то огрызки территорий, причем в основном – полные руины, и всё это – ценой страшных потерь и проведения мобилизации, а сам президент будет в конце года говорить, что “война еще на годы”.

Но какая была, так сказать, “ролевая модель”? Думаю, она была даже двойная. С одной стороны, Путин, вне всякого сомнения, ориентировался на недавний опыт захвата и присоединения Крыма с помощью “вежливых человечков”, где всё прошло действительно на удивление гладко, практически без жертв и даже без выстрелов – несмотря на то, что полуостров был буквально набит украинскими воинскими частями. Все в/ч были блокированы прямо в местах расположения “вежливыми человечками” в форме без опознавательных знаков, посидели какое-то время в казармах, а потом все сдались, причем – в большинстве сразу после “капитуляции” многие крымские военнослужащие подписали контракты уже с ВС РФ… да и продолжили службу, буквально “не отходя от кассы”, с окладами в 3-4 раза большими, чем у них были в ВСУ.

В этом смысле Крым сыграл с кремлевскими мечтателями злую шутку – они, видать, вообразили, что раз с Крымом всё прошло на ура – то и с Украиной будет так же.

Но была, надо понимать, еще одна ролевая модель из “генетической памяти” российских вояк. Тут надо понимать, что вся РФ чем дальше тем больше – это ведь косплей совка, в каком-то смысле – его прямая реинкарнация. Да и, как я недавно уже писал, нынешние “русские” – это в подавляющей части “советские”, а никаких русских давно уже нет. Соответственно, советский опыт “решения проблем с мятежными территориями” тоже, вне сомнения, служил руководством к действию. Поэтому второй пример, которым вдохновлялись в Кремле – это, безусловно, вторжение в Чехословакию 1968 года.

С чехословаками, с точки зрения вояк, тоже ведь всё “прошло как по маслу”: в страну вкатились на танках с разных сторон “друзья” по Варшавскому договору, были и столь любимые совками “десанты на аэродромы” (а ля Гостомель). В итоге танки вошли во все города ЧССР, армия чехов и словаков даже не пикнула – “бунт” чешских диссидентов из компартии был подавлен, сами они арестованы и “преданы суду” (то, что Путин открыто собирался сделать с Зеленским – явно отсылка в том числе к Дубчеку).

И вот в итоге очень быстро выяснилось, что обе модели оказались в корне неподходящими, всё пошло “не так”. Солдаты ВСУ, вместо того чтобы сдаваться и массово записываться в ВС РФ, стали “зачем-то” отчаянно сопротивляться. Ни ЧССР, ни Крыма в итоге не получилось.