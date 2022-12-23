 

Как выглядит младшая сестра Линдси Лохан — редкие фото

23.12.2022, 16:25, Разное
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Вчера младшей сестре Линдси Лохан Алиане исполнилось 29 лет. По этому случаю Линдси опубликовала в социальных сетях ее редкие снимки и сопроводила их трогательным поздравлением с днем рождения.

С днем рождения мою прекрасную сестру Алиану! Еще одно благословение в виде лучшей подруги и невероятной женщины! Я так горжусь тобой за то, что ты следуешь своим мечтам и создаешь свою музыку! У тебя одно из самых больших сердец из всех, кого я знаю, и ты такой добрый человек. Я так сильно люблю тебя, сестра! С днем рождения, и да благословит тебя Бог! – написала она.

Я так сильно люблю тебя, прекрасный ангел, – ответила Алиана в комментариях.

Напомним, что помимо Алианы у Линдси есть еще два брата — 35-летний Майкл и 26-летний Дакота. В конце августа она вместе с последним воссоздала архивное фото со съемок фильма “Ловушка для родителей”.

Также братья и сестры поддержали Линдси на премьере нового рождественского ромкома Netflix “Влюбиться в Рождество”. Кстати, это также был ее первый публичный выход с супругом Бадером Шаммасом. 


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