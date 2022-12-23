«Неправильно одет»

Но США и далее будут поддерживать Украину. Таковы итоги визита президента Зеленского в Вашингтон.



Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Zuma TASS

Президента Украины ждал в Вашингтоне теплый прием. Однако в тени переговоров с Байденом в Белом доме и яркой речи перед обеими палатами Конгресса остаются реальные проблемы. Во-первых, администрация Байдена по-прежнему очень дозированно предоставляет Киеву военную помощь. Во-вторых, новый состав Конгресса, где Республиканская партия будет контролировать палату представителей, может сделать проблемным выделение дальнейшей финансовой помощи Украине.

США остаются самым крупным поставщиком военной, финансовой и гуманитарной помощи. Поэтому Владимир Зеленский, несколько раз отметивший, что Украина нуждается в большей помощи, прежде всего посвятил свой скоротечный визит в американскую столицу выражению благодарности американскому народу и американским политикам из обеих партий.

Зеленского встречали в Вашингтоне восторженно. Визит назвали историческим и проводили параллели со встречей с Уинстоном Черчиллем.

В режиме виртуальной конференции Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом в марте этого года, он неоднократно общался с Байденом и другими мировыми лидерами, но эти восемь часов в американской столице стали первой зарубежной поездкой украинского президента с начала военного конфликта. Она пришлась на его 300-й день. Десять месяцев назад американские генералы, такие как председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, предсказывали, что российские войска могут быть в Киеве в течение 48–72 часов. Они ошибались.

Демонстрация единства США и Украины получилась впечатляющей. Как отметили американские СМИ, они выглядели контрастно: 80-летний Байден в элегантном костюме с желто-синим галстуком под цвета украинского флага и Зеленский в своей обычной военизированной униформе: оливково-зеленом свитере и тяжелых ботинках. Накануне он был так же одет на передовой — в Бахмуте.

«Ваши деньги — это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию», — отметил Зеленский. «Нутром мы понимаем, что борьба Украины — это часть чего-то гораздо большего, — сказал Байден. — Американский народ знает, что если мы будем стоять в стороне… мир столкнется с худшими последствиями».

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя ракетный комплекс Patriot — один из главных и давних «запросов» Украины.

При этом общая военная помощь США Украине с начала президентства Байдена составила 21,9 миллиарда долларов, пишет «Вашингтон пост».

Члены Конгресса должны выделить дополнительно 44,9 миллиарда долларов для союзников по НАТО и Украины в рамках законопроекта о расходах на 2023 финансовый год. Пока готовился этот материал, бюджет еще не был принят. Республиканцы увязывают его принятие с утверждением мер по борьбе с нелегальными мигрантами, возвратом к жесткой политике администрации Трампа. Если документ не будет согласован до конца пятницы 23 декабря, федеральные агентства ждет очередной «шатдаун» —временная остановка из-за недофинсирования. С учетом расклада политических сил деньги Украине, скорее всего, будут выделены, но позже.

«Американский народ был с вами на каждом этапе пути, и мы останемся с вами. Мы останемся с вами столько, сколько потребуется», — сказал Байден.

Это главная цитата, которую тиражируют американские СМИ по итогам визита Зеленского, отмечая, что американскому президенту удалось сплотить союзников по НАТО и другие страны, после того как предшественник Байдена Трамп назвал «устаревшими» Североатлантический альянс, Евросоюз и прочие международные организации. Трамповский девиз «Америка прежде всего» Байден заменил на «Америка вернулась». Действия Кремля в Украине этому только способствовали, отмечают здешние эксперты. «Соединенные Штаты продемонстрировали, что они необходимы для европейской безопасности», — пишет Макс Бергманн, директор по Европе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Вашингтон. Владимир Зеленский во время выступления на совместном заседании Конгресса США. На втором плане слева направо: вице-президент США Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin / ТАСС

Американская батарея ПВО «Патриот» стала главным «зримым» выражением сотрудничества США и Украины. Это сопровождалось массой символических жестов, таких как вручение Зеленским подарка Байдену — боевой медали (цитата: «Очень смелый солдат просил отдать это очень смелому президенту») — или передача вице-президенту Камале Харрис и спикеру Нэнси Пелоси боевого знамени с автографами украинских солдат из Бахмута, где перед поездкой в Вашингтон побывал украинский президент.

Батарея Patriot с дальностью поражения примерно от 30 до 160 км не защитит всю Украину, пишут американские военные эксперты Мерил Корнфилд и Махам Джавид, но это сильное политическое заявление о приверженности Соединенных Штатов Украине. Как отмечает газета Wall Street Journal, новая помощь не включает в себя американскую авиацию, американские танки и армейский тактический ракетный комплекс большой дальности, которые Киев давно просит. Во время пресс-конференции украинская журналистка напомнила президенту Байдену, как тот в начале конфликта выступал против поставок установок Patriot, а теперь, через 10 месяцев, Вашингтон на этот шаг идет. Мол, не должны ли США предоставить Киеву все сразу, чтобы время не терять? Опытный политик Байден отшутился. «Его ответ — «да», — сказал он с улыбкой, кивая на Зеленского. «Согласен», — ответил Зеленский. Но уже всерьез Байден предупредил: «Если мы дадим Украине военную технику, которая принципиально отличается от того, что уже идет туда, это может привести к расколу НАТО, а также к распаду Европейского союза и остального мира».

Байден сказал, что поставка США ракетных комплексов Patriot не должна рассматриваться Россией как «эскалация», поскольку они являются «оборонительным оружием».

Потребуется некоторое время, чтобы обучить украинских военных работе с этой батареей; официальные представители администрации заявили WSJ, что маловероятно, что батарея Patriot будет развернута в Украине раньше весны. Ожидается, что обучение будет проводиться в «третьей стране» — в Германии.

Как подчеркнул на брифинге накануне визита высокопоставленный представитель Белого дома, позиция администрации неизменна: ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году Соединенные Штаты не направят войска на Украину. Налицо нежелание Вашингтона способствовать тому, чтобы боевые действия перекинулись на новые территории.

Не все американские законодатели прибыли в столицу, чтобы слушать Зеленского. Часть конгрессменов осталась в своих округах из-за снежного урагана — самого масштабного за последние 20 лет. И хотя собравшиеся много раз вставали с мест, сопровождая выступление украинского президента бурными овациями, журналисты обнаружили двоих законодателей — Мэтта Гэйца из Флориды и Лорен Боберт из Колорадо, — которые и не встали, и не аплодировал Зеленскому, а демонстративно смотрели в свои телефоны. «Президента Зеленского следует похвалить за то, что он поставил свою страну на первое место, но американские политики, которые потакают его просьбам, не желают делать то же самое для наших граждан, — прокомментировал свое поведение Гэйц. — Он не изменил моей позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами». Боберт сказала, что не услышала от Зеленского «четкого объяснения того, куда пошли первые 50 млрд долларов, которые мы отправили на поддержку их усилий». Она заявила, что не поддержит дальнейшую помощь Украине без аудита, на что именно были потрачены деньги налогоплательщиков. Конгрессмен из Калифорнии Кевин Маккарти, который баллотируется на пост спикера, сказал, что в новом составе Конгресса Украина больше не получит «карт-бланш»: республиканцы не будут больше выписывать Зеленскому «пустой чек», в который он может вписать любую сумму.

По украинскому вопросу в Республиканской партии нет единого мнения. Можно вспомнить, как Трамп был подвергнут импичменту, когда связал военную помощь Украине с предоставлением Зеленским компромата на Хантера Байдена.

Однако давние связи республиканцев с корпорациями, производящими вооружения, мощное давление местной украинской общины, а главное — позиция многих ведущих республиканских политиков позволяют предположить, что в 2023-м новый расклад сил в одной из палат Конгресса не остановит помощь Америки Украине.

Вашингтон. Президент США Джо Байден, первая леди США Джилл Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи у Белого дома. Фото: AP Photo / Andrew Harnik / ТА

Американским же ультраправым не понравилось, что украинский президент прибыл в Белый дом и Конгресс «неподобающе одетым».

«Этот неблагодарный кусок дерьма не имеет представления о приличии, чтобы надеть костюм в Белый дом — никакого уважения к стране, которая финансирует его выживание», — написал в Твиттере ведущий консервативного издания Newsmax Бенни Джонсон. «Он был в спортивном костюме, который носят аферисты и восточноевропейская мафия. Наши лидеры повелись на это. Они опозорили нас всех. Какое невероятное оскорбление», — мнение финансового обозревателя Питера Шиффа. — «Он прилетел в США на борту частного самолета правительства США, прибыл в Белый дом на внедорожнике с шофером, но появился в толстовке. Это лучше, чем футболка, но я по-прежнему поддерживаю единственно правильную одежду — костюм».

Угадайте, что, в первую очередь, привлекло внимание российских федеральных СМИ в визите Зеленского в Вашингтон? Правильно — критика того, что он был «неправильно одет».

Александр Панов, собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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