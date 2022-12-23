Как подобрать наряд для Новогодней ночи: 10 советов дизайнера

Несмотря на то, что символом Нового 2023 года является Черный Кролик или Кот, но это совершенно не говорит о том, что чтобы заручиться поддержкой этого пушистого зверька, нужно выбрать новогодний наряд именно в черном цвете. Это заблуждение. Ведь Кролик (Кот) может представать перед нами и в другой цветовой гамме, на которую также следует обратить внимание.

Совет № 1

В первую очередь, конечно же, следует обратить внимание на верхнюю одежду, а именно на шубы: объемные, с мягким мехом, здесь можно отдать предпочтение, как и натуральному кроличьему меху, так и экомеху. Здесь вы можете выбрать любые расцветки, главное одно — мех должен быть мягким и пушистым как этот страстный, и в тоже время нежный зверек.

Совет № 2

Поскольку символ года крайне любит уют и комфорт, то одним из главный принципов в подборе новогоднего наряда заключается естественность и легкость. Здесь дабы угодить Кролику можно выбирать одежду из натуральных тканей, выполненную в спокойных светлых тонах.

Совет № 3

Несмотря на все спокойствие Кролика, второе название символа 2023 — Год Кота. Связано это с тем, что по китайскому календарю четвертым по счету покровителем года является Кролик, а вот по вьетнамскому — Кота. И всем совершенно очевидно, что это животное обладает врожденной пластикой и гибкостью. Именно поэтому рекомендую всем модницам обратить свое внимание на кэтсьюты (облегающий комбинезон) — бесспорный тренд нынешнего сезона.

Самый модный образ получится, если выбрать кэтсьют, выполненный в черном, белом, голубом и фиолетовом и розовом цветах.

Совет № 4

В связи с тем, что отличительными чертами символа наступающего года являются: чувственность и высокие естественные здоровые инстинкты, то в этом году прекрасной половине человечества стоит обратить внимание на свою женственность и грацию. Эта же рекомендация касается и новогодней ночи.

Можете смело нарядиться в роскошное обтягивающее платье или сексуальный костюм, которые выполнены в черном, красном, фиолетовом, бирюзовом, розовом цветах, а также в цвете металлик. Кстати, такой женственный образ идеально дополнит длинная шуба в пол.

Совет № 5

Угодить Кролику можно, если не забыть и про неизменную классику — элегантный однотонный костюм с юбкой или маленькое черное платье. Но помните, что все эти наряды должны быть выполнены с какими-то необычными элементами. Например, модели юбки могут быть абсолютно любые: с драпировкой, асимметрией, разрезами, лентами, плиссировкой и даже с капюшоном. Длина — средняя или макси. А чтобы добавить новогоднего настроения такому луку, выбирайте изделия с металлическим или перламутровым переливами. Наступающий символ года будет особенно благосклонен к людям, обладающим утонченным чувством вкуса.

Совет № 6

Помните, что элегантность всегда в моде. Поэтому платье-жакет с драпировкой или классический брючный костюм, полностью усыпанный пайетками — то, что идеально подойдет в новогоднюю ночь. Простота, но при этом утонченность в каждом штрихе. Выигрышно будут смотреться образы, выполненные в красном, лиловом и черном цветах.

Совет № 7

По-прежнему актуальными для создания вечернего образа являются шелковые блузы. С их помощью можно легко превратить любой повседневный наряд в праздничный. Например, можно составить оригинальный новогодний образ, соединив блузу на запах со свободными брюками в пижамном стиле. Такой образ подарит его обладательнице максимум комфорта, но при этом будет выглядеть свежо и празднично. Только не забудьте дополнить такой лук аксессуарами. Здесь они будут уместны как никогда.

Совет № 8

Не забывайте, что все гениальное просто. Добавить интригу, а также привнести “изюминку” в новогодний образ можно с помощью полупрозрачной накидки или блузы, подобранной в тон к скромному шелковому платью. Кроме того, добавить праздничного настроения в наряд можно благодаря металлизированным и блестящим тканям. Например, выбрав серебристый или золотистый наряд, вы просто обречены на финансовый успех в предстоящем году.

Совет № 9

Если в новогоднюю ночь вы хотите почувствовать себя необычно изысканно и грациозно, а также привлечь внимание окружающих, то воланы, различные оборки, драпировки, асимметрия, тонкие бретели, декольте и необычный крой — ваши главные помощники. Кстати, такой прекрасный выбор оценят нежные и романтичные натуры.

Особенно привлекательно будет смотреться будуарный наряд — платья-комбинации, топы-бюстье, а также топы на тонких бретелях и шелковые струящиеся юбки длины миди. Например, истинный шик — это совместить шелковое платье, выполненное в бельевом стиле с босоножками на высокой шпильке. А накинутый на плечи пиджак “как будто с мужского плеча” лишний раз подчеркнет вашу хрупкость и нежность.

Совет № 10

Конечно, лучшие ткани для создания новогоднего образа в 2023 году — атлас, шелк, шифон, а также бархат. Кстати, последний как нельзя лучше подходит для создания гламурных вечерних луков. Кроме того, не стоит забывать и про универсальные аксессуары: миниатюрный клатч, расшитый пайетками или украшенный металлическими элементами, качественный дорогой ремень с оригинальными пряжками, изысканные украшения и дизайнерские часы.