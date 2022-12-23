Секс в помощь: муж выжал из отощавшей Тодоренко все соки

Минувшим летом знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз! Своему возлюбленному Владу Топалову она преподнесла еще одного долгожданного сына, которому дали необычное имя Мир. Несмотря на беременность и роды, Регина Тодоренко не отказалась от работы: в поте лица она трудилась и на поздних сроках и уже после появления малыша на свет.

Сначала, конечно, по звезде было видно, что она вот-вот родила: фигура артистки сильно изменилась, что она и сама не скрывала, показывая поклонникам, сколько лишних кило набрала за время беременности. С момента появления на свет наследника прошло не так много времени, но знаменитая телеведущая уже выглядит так будто никакого интересного положения не было!

Регина Тодоренко похудела и вернулась в прежнюю форму, а поклонникам теперь интересно, как же ей это удалось! Можно предположить, что избавиться от набранного веса ей помогло участие в телепроекте “Ледниковый период”, где у нее были внушительные физические нагрузки.

Но сама телеведущая выделила другие способы похудения, причем один из них – интим. В общем, секс в помощь. “Больше всего мне помогает любовь мужа и… сексотерапия. Это тоже бьюти-лайфхак”, – рассказала журналистам звездная мама. Смотря на отощавшую Регину Тодоренко, кажется, что муж Влад Топалов выжал из нее все соки своей любовь!