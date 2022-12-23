Мнение: Пальмовое масло в СССР

Человечество давно знакомо с концепцией искусственной еды. Блуждая в пустыне, народ Израиля 40 лет питался манной небесной — съедобными белыми хлопьями, похожими на иней, которые сами появлялись вокруг их лагеря по утрам [Исх. 16].

Пришлась по душе идея искусственной еды и коммунистам, которые, в отличие от древних евреев, сделали ставку на химиков. Как верно указывает блогер fgup48, ещё Владимир Ильич пытался сэкономить, переведя трудящихся на потребление торфа и опилок. Так, 26 августа 1919 вождь писал:

Завтра особой бумажкой сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок.

11 сентября 1921, когда развернулась дискуссия по поводу нехватки алкоголя в стране, Ленин также выступил на стороне науки:

В комиссию тов. Киселева. По поводу записки А. П. Смирнова. Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно (это уже доказано) и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить.

Некоторых такие идеи пугали. У знаменитого русского фантаста, Александра Беляева, вышел в 1928 роман «Вечный хлеб». Согласно сюжету, профессор-биохимик выводит культуру съедобных бактерий, которая растёт сама собой, как каша в сказке «горшочек, не вари». Раскрывать интригу было бы с моей стороны неправильно, но и по завязке вы можете догадаться, что человечество изобретение учёного не оценило.

Советскую власть опасения фантастов трогали мало, коммунисты были готовы идти на самые смелые эксперименты. К примеру, в том же 1928 пытались сделать «промышленным зверьком» кошку — заготовители пушнины платили примерно по одному рублю за шкурку. Голодное население начало истреблять кошек ради заработка, и в некоторых городах расплодись мыши с крысами (ссылка).

Большая часть экспериментов проваливались, но сама задача, обеспечить советских трудящихся пительной и разнообразной едой, не сходила с повестки дня. В 1935 «Известия» писали (ссылка):

Дело не только в том, чтобы производить сотни сортов колбасных изделий (это, конечно, необходимо), но и в том, чтобы колбасные изделия были повсюду, а не в ограниченном кругу городов).

Колбасу, кстати, уже тогда делали из сои. Как хвастался инженер-химик Голанд в 1930, соевая мука заменяет мясо, соевое молоко заменяет коровье молоко, а лецитин заменяет желтки (ссылка).

Некоторые рецепты экономии были простыми: к примеру, натуральный кофе в СССР заменяли или цикорием, или кофейным напитком из ячменя, ржи и овса.

Другие подмены требовали уже более сложного техпроцесса. При производстве колбасы, — той самой, за которой из других городов ездили на электричках в Москву, — использовали казеинат натрия. Из двух килограмм казеината натрия при Брежневе делали 10 килограмм мяса (ссылка). Белковая смесь служила сырьём и для производства другого деликатеса — икры (ссылка).

Конечно же, уважали советские пищевики и пальмовое масло. Из него, например, получался аналог масла какао, то есть сырьё для производства шоколада (ссылка). В ингредиентах пальмовое масло обозначали как «твёрдые жиры».

При Сталине собирались пойти ещё дальше, выжимать масло из хлопка, обрабатывать его водородом в присутствии мелкораздробленного никеля (ссылка). Сэкономить тогда не удалось, химики не смогли в достаточной степени удешевить производство. Завозить пальмовое масло танкерами оказалось в итоге дешевле, чем химичить. Читатели пишут, что в знаменитых дневниках Черняева есть фрагмент, как на Политбюро как раз обсуждают дефицит танкеров для импорта пальмового масла. К сожалению, нормального поиска по дневникам нет, поэтому точное место я указать не могу, могу только дать ссылку на сами дневники. Чтение любопытное, рекомендую его в любом случае, вне связи с темой сегодняшнего поста.

Вместе с тем у нас есть кое-что получше косвенных свидетельств — вполне доступна статистика по внешней торговле СССР. Из неё видно, например, что в 1983-1984 растительные масла завозили сотнями тысяч тонн, причём кроме наша пищёвка закупала не только пальмовое масло, но и соевое, и кокосовое (ссылка).

Сейчас на Западе продвинутая часть общества предпочитает искусственное мясо из растительных ингредиентов. Что же, как я показал выше, Советский Союз опередил тут развитые капстраны на целые десятилетия. Пока в Америке жарили вредные для природы говяжьи стейки, на столах советских граждан лежала уже колбаса из казеината натрия, рядом же располагался бутерброд, помазанный сверху пальмовым маргарином и украшенный синтетической икрой.