Чем проще выглядит, тем элегантнее: пять способов сделать пучок на короткие волосы

Если вы задумываетесь над тем, какую прическу лучше всего сделать на вечеринку, корпоратив, тогда присмотритесь к универсальному и беспроигрышному варианту. Речь идет о пучке. Собранные волосы придают ухоженность, а выбивающиеся прядки – легкую небрежность и неформальность. Рассмотрим пять вариантов создания такой прически.

На короткие волосы

Запомните основное правило о том, что чем проще на первый взгляд выглядит прическа, тем она элегантнее. Если у вас короткие локоны, едва достигающие плеч, тогда рассмотрите следующий вариант укладки.

Зачешите все волосы назад, соберите их в высокий пучок, зафиксируйте с помощью заколок. Боковые пряди чуть оттяните в стороны, чтобы получились большие петли. Благодаря этому прическа получит дополнительный объем.

Мальвинка

Данную прическу можно делать всем, независимо от длины волос. Сделайте горизонтальный пробор ровно посередине. Соберите волосы их верхней части и сформируйте пучок сзади. Зафиксируйте шпильками или резинкой для волос. Не делайте пучок слишком тугим. Пусть боковые прядки немного «провисают». Локоны из нижней части оставляйте распущенными. Если хотите, то можете их завить с помощью плойки или утюжка.

Нижний пучок

Чем длиннее у вас волосы – тем объемнее получится такой пучок. Зачешите все локоны назад, оставив по паре прядок возле лица по обе стороны. Основную часть волос сформируйте в пучок, зафиксируйте невидимками. Распущенные прядки подкрутите с помощью плойки, чтобы получились крупные волны. Можете нанести немного геля для волос.

Небрежный пучок

Если вам хочется создать дерзкий и романтичный образ, то этот способ подойдет вам больше всего. Каким бы строгим ни был ваш наряд, но с помощью такой прически вы привнесете в образ нотку неформальности.

Суть такой укладки заключается в следующем. Вы формируете пучок на затылке, а потом оттягиваете боковые прядки чуть вниз. Затем уже непосредственно из пучка вытягиваете наружу несколько локонов, чтобы они свисали вниз. На первый взгляд будет казаться, что сделали высокий небрежный хвост, но на самом деле это пучок.

С косичками

Если вы знаете, как плести косички, владеете соответствующей техникой, тогда можете поэкспериментировать с такой прической. Суть заключается в том, чтобы из всех волос сплести косичку вдоль всей головы (имеется в виду затылочной части) вертикально сзади, а из кончиков локонов сформировать пучок. Вы также можете сделать несколько косичек: одну большую сзади и две поменьше по бокам (они будут брать начало с височных зон).