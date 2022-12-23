«Русалка» и еще шесть моделей платьев на Новый год для полных, стильных и уверенных в себе женщин

Поскольку Новый год уже совсем близко, то пришло время выбирать эффектный наряд для торжества. Если у вас пышные соблазнительные формы, то это вовсе не означает, что вы должны надевать балахоны или несовременную одежду. Вдохновляйтесь идеями стильных луков с платьями.

А-силуэт

Это фасон, который однозначно стройнит и подчеркивает достоинства фигуры, делает силуэт более пропорциональным. Останавливайте выбор на изделии миди длины. Отдавайте предпочтение относительно плотному материалу.

Ассиметричное с открытыми плечами

Чтобы создать роскошный образ дорогой женщины, присмотритесь к ассиметричному платью с открытыми плечами. Пусть подол будет неровным: лучше с вертикальными линиями (например, разрезом или когда ткань идет внахлест). Благодаря этому будете казаться стройнее.

Бальное

Если вы хотите акцентировать внимание на верхней части тела, подчеркнуть красивое декольте, тонкую талию, тогда выбирайте бальное платье. А пышная юбка скроет неидеальные бедра. В данном случае стоит отдать предпочтение однотонному изделию яркого цвета: например, красного.

Бархатное с запахом

Одежде из бархата придает любому образу величественный и даже королевский вид. Однако такой материал может полнить. Чтобы этого не произошло, полным женщинам следует выбирать платье с запахом. Ведь такой фасон однозначно помогает выглядеть стройнее.

«Русалка»

Это облегающее платье с акцентом на бедрах. Если вы хотите привлечь внимание к соблазнительным изгибам, тогда это точно ваш вариант.

С оборками и воланами

Такие варианты декора нынче в тренде. Чтобы рюши и оборки не добавляли объема, выберите платье глубокого насыщенного оттенка. Например, темно-зеленого.

С длинными рукавами и квадратным вырезом

Если у вас небольшой размер бюста, то вам лучше всего подойдет платье с квадратным вырезом. Длинные рукава помогут скрыть полноту рук.