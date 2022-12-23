На чеченской свадьбе сбили пять украинских беспилотников

В селе Окунёвка Шахтинского района Ростовской области наградили за боевой подвиг пятерых братьев Аслаевых – им удалось, не принимая участия в специальной военной операции, сбить пять разведывательных летательных аппаратов, принадлежащих Вооружённым силам Украины.

Рассказывая о своём подвиге, Ахмед, Наджибулла, Абдулхамид, Ибрагим и Василий в один голос заявили, что попали во вражеский БПЛА случайно.

Они приехали в Ростовскую область на свадьбу к старшему брату Аслану. По кавказской традиции после оформления брачных отношений в ЗАГСе кортеж из автомобилей родственников сопровождает молодых, при этом принято стрелять в небо из огнестрельного оружия, преимущественно из автоматов. Когда процессия остановилась для красивого фото молодожёнов, Аслаевы дали залп в воздух из АК-47.

– И тут я смотрю, бах, птица упал, потом ещё один птица упал, а оказалось, что не птица, а шайтан-машина, – рассказал Ахмед.

Уже после свадьбы братья привезли свои трофеи в полицию, правоохранители передали их на изучение специалистам из Минобороны. Впоследствии стрелявшие были приглашены на приём, где им торжественно вручили медали «За отвагу» и торжественно выписали штрафы за незарегистрированное оружие. «Улов» оказался столь ценным, что штрафы были минимальными – автоматы оформили как охотничьи ружья.

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