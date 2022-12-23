 

Павел Прилучный снялся вместе с Зепюр Брутян в сериале «Предпоследняя инстанция»

23.12.2022, 15:25, Разное
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Павел Прилучный, один из самых востребованных российских актеров, весной прошлого года решил жениться. Именно тогда выяснилось, что он и его возлюбленная успели сняться вместе в одном сериале.

Речь идет о втором сезоне “Предпоследней инстанции”, к которому и был показан трейлер. В титрах знаменитость значилась как Зепюр Брутян-Прилучная. Следующий год – дата премьеры этой фантастической комедии.

Прилучный вновь сыграет роль сотрудника службы по распределению душ, а Ирина Розанова исполнит главную роль в этом сериале. Брутян не стала раскрывать никаких подробностей о съемках “Предпоследнего случая”.


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