Павел Прилучный снялся вместе с Зепюр Брутян в сериале «Предпоследняя инстанция»

Павел Прилучный, один из самых востребованных российских актеров, весной прошлого года решил жениться. Именно тогда выяснилось, что он и его возлюбленная успели сняться вместе в одном сериале.

Речь идет о втором сезоне “Предпоследней инстанции”, к которому и был показан трейлер. В титрах знаменитость значилась как Зепюр Брутян-Прилучная. Следующий год – дата премьеры этой фантастической комедии.

Прилучный вновь сыграет роль сотрудника службы по распределению душ, а Ирина Розанова исполнит главную роль в этом сериале. Брутян не стала раскрывать никаких подробностей о съемках “Предпоследнего случая”.