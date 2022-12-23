А попросят назад? – Личное мнение

Давайте представим себе гипотетическую ситуацию, что отъехавшим Пугачёвой и другим придётся возвращаться в Россию.

Ну, мало ли, что может быть, правда? Скажут, погостила ты у нас, Алка, пора и честь знать.



Фото: Соцсети

И деваться некуда — потянутся все домой. Кто — из Израиля, кто — с Кипра, а кто и из Франции.

Прилетит Алка и скажет: вот я и дома. Родной замок отмыт, а новогодние корпоративы прошли без неё и её друзей.

«Мы видели, как несколько раз к воротам замка подъезжали машины клининговых служб. Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна в замке. Явно ждут возвращения хозяйки», — цитирует предположения соседей Пятый канал.

И вот ходит Пугачёва за высоким забором, думает. Как о чём? О жизни, конечно же. Хочет дать ещё один прощальный тур по стране, объехать всю — от Камчатки до Калининграда, но кто купит билеты? В этом — проблема.

Можно, наверное, заняться разведением ремонтантной клубники. Выйти на балкон и осмотреть окрестности. Снег почистить — для здоровья полезно. В общем, занятий много, если хочешь найти их.

Придумайте, чем ещё Алке занять свой досуг?

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