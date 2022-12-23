Опубликован новый официальный портрет принцессы Уэльской

15 декабря в Вестминстерском аббатстве прошел большой рождественский концерт “Вместе на Рождество”, организатором которого второй год подряд выступила 40-летняя принцесса Уэльская. Накануне она опубликовала в социальных сетях свой новый портрет, сообщив, что грандиозное шоу покажут по телевидению в канун Рождества.

На снимке Кейт позирует на фоне рождественской елки в нарядном, расшитом пайетками и бисером черном кардигане бренда Self-Portrait стоимостью 574 фунта стерлингов. Украшения принцесса надевать не стала, чтобы не утяжелить образ.

Отметим, что на самом концерте Кейт и Уильям были вместе с двумя детьми — 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой. Младшего принца Луи родители оставили дома в Кенсингтонском дворце. На мероприятии Кейт и Шарлотта появились в идентичных образах бордового цвета.