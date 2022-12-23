 

Опубликован новый официальный портрет принцессы Уэльской

23.12.2022, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

15 декабря в Вестминстерском аббатстве прошел большой рождественский концерт “Вместе на Рождество”, организатором которого второй год подряд выступила 40-летняя принцесса Уэльская. Накануне она опубликовала в социальных сетях свой новый портрет, сообщив, что грандиозное шоу покажут по телевидению в канун Рождества.

На снимке Кейт позирует на фоне рождественской елки в нарядном, расшитом пайетками и бисером черном кардигане бренда Self-Portrait стоимостью 574 фунта стерлингов. Украшения принцесса надевать не стала, чтобы не утяжелить образ. 

Отметим, что на самом концерте Кейт и Уильям были вместе с двумя детьми — 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой. Младшего принца Луи родители оставили дома в Кенсингтонском дворце. На мероприятии Кейт и Шарлотта появились в идентичных образах бордового цвета. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02.22 / Диетолог рассказал, как правильно употреблять полезный шпинат

13.07.21 / Модель Эшли Грэм ждет второго ребенка

24.08.22 / Гимн России стал трендом в Сети (якобы)

18.01.21 / В Госдуме предложили вернуться к «‎внесудебным тройкам»

14.05.22 / Мнение: Ужасы Парижа и Барселоны, рост спроса на русскую литературу и француз о событиях на Украине

20.12.21 / Ковбойские, на высоком каблуке и толстой подошве: зимняя «антивозрастная» обувь, которую зря игнорируют женщины за 40 лет

21.07.22 / Страны БРИКС хотят положить конец однополярному миру во главе с США

26.08.22 / Правительство США готовит мир к раскрытию информации об инопланетянах

10.06.21 / Убираем «гусиные лапки», мешки и морщинки под глазами: минутная техника разминания, надавливания и постукивания от японских мастеров

07.09.22 / Мнение: Конец эры фейковых денег, потеря накоплений и снижение спроса на доллары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика