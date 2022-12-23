Прямиком с подиума: самые модные тенденции и стили, которые будут в тренде весной 2023 года

Судя по новым коллекциям именитых дизайнеров, представленным на Неделе моды, уже сейчас можно понять, какие тренды будут актуальными весной 2023 года. Например, точно вернется эстетика восьмидесятых. В моду войдут элементы готического стиля, например преобладание черного цвета. Вот какие еще тенденции обещают стать хитом следующей весны.

Облегающие длинные платья

Они представлены в разных цветовых гаммах, но прослеживается преобладание теплых оттенков: розового, красного, желтого. Исключение составляет пыльный фиолетовый оттенок. Облегающие платья должны быть однотонными, из тонкого материала (можно даже немного просвечивающегося).

Бахрома

Вещи с декором из бахромы уверенно заняли лидирующие позиции в этом году и сохранят свою актуальность в следующем. Чем больше бахромы, тем лучше. Такого пошива могут быть платья, юбки, топы и даже целые костюмы (например, из брюк и топа).

Капюшон

Весьма неожиданный тренд следующего года – необходимость ходить с покрытой головой. Однако использовать следует не шляпы, а капюшоны. Обычно мы привыкли видеть эту деталь на верхней одежде (в пуховиках, куртках). В следующем же году актуальными станут платья, комбинезоны, туники с капюшонами.

Греческий стиль

В моду входят платья в греческом стиле. Обычно это изделия из струящейся ткани. Материала так много, что он красиво ниспадает фалдами вниз, образуя складки. Плюс таких изделий в том, что они скрывают фигуру, а это значит, что никто не сможет разглядеть ваших складочек на животе или целлюлита на бедрах.

Актуальными станут как длинные, так и короткие платья в греческом стиле. Чем ярче будет цвет ткани, тем лучше.

Белая рубашка

Модельеры придали вещи из капсульного гардероба совершенно иной, усовершенствованный дизайн. Теперь классическая белая рубашка может быть настолько длинной, что станет альтернативой платью (на главном фото).

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Узор в горошек

Если говорить об актуальных принтах, то нельзя не выделить узор в горошек. Так что можете смело надевать не только блузы, платья и юбки с таким рисунком, но также и целые комбинезоны и брючные костюмы.

Стиль преппи

Это стиль, вдохновленный школьной модой. Он прекрасно вписывается в офисный гардероб, поэтому можете смело приобретать блузы с отложными воротниками, туфли Мэри Джейн, юбки-карандаши, сочетать рубашки с жилетами и пуловерами и т. д. Чтобы лук не получился банальным, комбинируйте вещи из разных материалов. Например, трикотажный пуловер и атласную юбку.

Розы в декоре

Если вам нравятся романтичные и женственные луки, тогда данный тренд придется по вам по душе. В моду входят вещи с декором в виде роз. Чем объемнее будет такой декор, тем лучше.

Укороченные куртки

Если в этом году была в моде преимущественно удлиненная верхняя одежда, то в следующем году актуальными станут укороченные изделия. Например, куртки. По длине они едва должны достигать талии.

Градиент

Этот тренд настолько понравился модницам со всего мира, что дизайнеры решили оставить его и на следующий год. Изысканно и стильно смотрятся платья с переходом от одного цвета к другому. Вы также можете пополнить гардероб кофтами и брюками с эффектом градиента.