Коренные американцы призывают бойкотировать вторую часть «Аватара»

Активисты, которые представляют коренные народы Америки, призвали бойкотировать новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Об этом пишет Los Angeles Times. Художница навахо Юэ Бегай, председательница движения Indigenous Pride Los Angeles, защищающего права и культуру коренных жителей Америки, назвала блокбастер «ужасным и расистским». Ее пост набрал около 50 тысяч лайков и более 12,5 тысяч ретвитов.

Присоединяйтесь к аборигенам и другим группам коренных народов по всему миру в бойкоте этого ужасного и расистского фильма. Наша культура была пагубно апроприирована с целью удовлетворить комплекс некоторых спасителей. Никаких больше блюфейсов! Народ лакота силен! – написала Бегай в социальных сетях.

Некоторые комментаторы оказались не согласны с Бегай, заявив, что не увидели в фильме ничего возмутительного или расистского. Одна из пользовательниц отметила, что на’ви, напротив, изображаются благородно, а их «белый спаситель» понимает, насколько ошибочны пути его народа, и присоединяется к ним.

Cтудентка Стэнфорда и представительница народа лакота Анпо Дженсен призвала не смотреть картину Кэмерона, прикрепив к посту слова режиссера, сказанные им в 2010 году. Тогда Кэмерон приехал в леса Амазонки, чтобы поддержать местный коренной народ, выступавший против строительства ГЭС Белу-Монти. Там режиссер заявил, что будто вернулся на 130 лет назад, во времена, когда колонизаторы жестоко преследовали лакота, вытесняли их из родных мест и убивали.

Эти же слова создателя «Аватара» вспомнил художник и коренной американец Джонни Джэ. По его мнению, белые люди поступают так же, как главный герой фильма: создают «аватары» коренных жителей, проникают в их сообщества и манипулируют ими — делают вид, что они более осведомлены и выставляют себя единственной надеждой.