Компания Adidas может разорвать сотрудничество с Balenciagа

Издание Sneaker Freaker сообщает, что спортивный гигант Adiads прекращает сотрудничество с брендом Balenciaga. Об этом стало известно из клиентской рассылки, которая была отправлена покупателям, оформившим предзаказ на вещи из совместной коллекции.

Мы взяли паузу, чтобы пересмотреть решение о нашем сотрудничестве с Balenciaga, и решили приостановить выпуск всех товаров совместной коллекции, – гласит заявление.

Также Adidas уведомили клиентов, что не смогут выполнить заказ. С аналогичной ситуацией столкнулись покупатели и при оформлении заказа на сайте Balenciaga — там сообщается о логистических задержках.

Напомним, что бренд Balenciaga оказался в центре скандала после выхода рекламы с участием детей, позирующих на фото с БДСМ-аксессуарами. А на одном из снимков внимательные пользователи сети и вовсе заметили судебный документ о детской порнографии. Почти сразу марку обвинили в педофилии, а креативного директора Демну Гвасалию исключили из списка номинантов на премию The Fashion Awards в категории “Дизайнер года”. Новую рекламную кампанию Balenciaga осудили и главные амбассадоры бренда, в том числе, Ким Кардашьян.