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Программа праздника «НаШествие Дедов Морозов»

23.12.2022, 13:05, Афиша
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24 декабря в Рыбинске состоится «НаШествие Дедов Морозов». В этом году праздник пройдёт в разных районах города.

Дед Мороз из Великого Устюга посетит и поздравит рыбинцев в Переборах, в Рыбинском кадетском корпусе, во Дворце молодежи. Кульминацией праздничного дня станет зажжение огней на главной ёлке Рыбинска на Красной площади.

В 13:00 в Детском парке в Переборах начнётся анимационная программа «Волшебная встреча». Главный Дед Мороз страны также побывает здесь с поздравлениями.

В 14:30 во Дворце молодёжи откроется интерактивная программа «Новогодний переполох» с участием Деда Мороза из Великого Устюга. Продажа билетов: 23 декабря с 18:00 – 18:30, 24 декабря с 13:30 – 14:30.

Праздничная программа на Красной площади начнётся с 11:00. Здесь откроется новогодняя ярмарка, будут работать тематические фотозоны. В 16:00 на площади выступление духового оркестра. В 16:20 с наступающими праздниками рыбинцев поздравит Дед Мороз из Великого Устюга. Он зажжёт огни на главной городской ёлке и проведёт награждение участников проекта «Каждый папа Дед Мороз».

Общественно-культурный центр приглашает рыбинцев на шоу-программу «В поисках новогоднего чуда». Начало в 18:00.

Завершится день поздравлением от рыбинских автомобилистов жителям города – автофлешмобом. На площади у ДС «Полет» в 18 часов владельцы авто выстроят из своих машин елку.

Администрация города Рыбинска




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