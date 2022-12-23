На Камчатке на всякий случай запретили детские экскурсии в Долину гейзеров
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Из-за изменений в российской социальной политике власти
регионов стали отменять некоторые молодёжные мероприятия. В частности, губернатор Камчатки
решил запретить экскурсии в Долину гейзеров для школьников.
Владимир Солодов рассказал, что сам является отцом двоих детей и считает традиционные семейные ценности основой своего мировоззрения.
«Мне сложно представить, что я отправлю в
Долину гейзеров своего сына. Безусловно, это одно из самых красивых мест
региона, но в некоторых вещах лучше перебдеть… Поездка может впечатлить детей далеко не тем образом, каким хотелось бы, – говорит он. – К тому же ещё в советские годы все мы проходили эти неоднозначные пионерские походы, костры, подозрительные объятия с пионервожатыми, штурвалы Ильича… Ничего хорошего»
В правительстве региона уточнили, что школьные экскурсии
отменят временно. Оперативный штаб по делам нравственности и морали прорабатывает
новые варианты названий природного явления. В числе предложений обсуждаются «Долина
правды», «Горячие столбы» и «Фонтаны дружбы народов».
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