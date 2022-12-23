 

«Уже скопировали» – блогер заметил в Китае клоны новейшего российского «Москвича-3»

23.12.2022, 9:33, Разное
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Блогер Михаил Рыков обнаружил в Китае клоны новейшего российского автомобиля «Москвич-3».

Он заснял на улице сразу несколько экземпляров свежескопированной отечественной машины и посетовал на то, что китайские автозаводы вряд ли покупали у московского предприятия лицензию на новинку – то есть, речь идёт о плагиате.

В своём новом видео под названием «С ТАКИМИ ДРУЗЬЯМИ… Китайцы уже скопировали наш Москвич-3 !!!» Рыков показывает клонированные машины на улицах Чэнду и удивляется скорости, с которой «узкоглазые сдирают новинки».

– Содрали наш «Москвич» быстро, почти моментально. Но надо сказать, качество похабное, позорное. Всем этим машинам, получается, не более месяца, максимум двух, но некоторые выглядят так, будто им уже несколько лет. Одно слово: Китай, – говорит он.

С другой стороны, предполагает Рыков, зная скромность столичных властей и лично мэра Сергея Собянина, нельзя исключать, что китайцы всё-таки купили лицензию на новинку. В этом случае упрёки можно адресовать столичному заводу, ведь в КНР уже освоили производство «Москвича», причём явно массовое, а в Москве до конца года соберут не более 600 экземпляров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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